Пентагон перебросил истребители США в Польшу: в чем причина

На территории Польши появились несколько десятков истребителей. Решение об их переводе приняло европейское командование армии США. Данную информацию сообщил в Twitter глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

На территории Польши появились американские истребители - в чем причина. Фото: iz.ru

Так в стране уже появились американские истребители четвертого поколения F-15 и F-16.

Согласно официальному сообщению, техника прибыла в страну в связи с военными учениями. Данную информацию подтвердил и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"US EUCOM отрабатывает быструю переброску ВВС в Европе с использованием, в частности, польских аэродромов. Тренируясь вместе, мы укрепляем безопасность нашего региона", — отметил Мариуш Блащак.

Также в сообщении отметили, что данные учения никак не связаны с обострением отношений между Украиной и Россией. Отмечается, что подобные практики проводятся регулярно. Данные учения — это часть ротационной присутствия США в Европе.

Напомним, что сегодня в Украину прибудет делегация "Люблинского треугольника" во главе с вице-маршалом Сейма Польши Малгожатой Госевской. Основная цель визита — демонстрация солидарности стран "Люблинского треугольника" с Украиной. Прежде всего представители союза планируют посетить восточные части Украины — Авдеевку, Славянск и Мариуполь. Чем занимается "Люблинский треугольник" и чем он может помочь Украине, читайте в нашем материале.

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