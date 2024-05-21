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Передача Украине доходов от замороженных активов РФ: ЕС принял окончательное решение

ЕС все же одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

сегодня, 13:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Европейский Союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Передача Украине доходов от замороженных активов РФ: ЕС принял окончательное решение

Ян Липавский. Фото из открытых источников

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", — сообщил министр.

Ян Липавский добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", — заявил Липавский.

Стоит отметить, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

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Источник: https://x.com/JanLipavsky/status/1792844796890955942?t=7BMW2pkR68WskXZXQH9jbg&s=35
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