Передача Украине доходов от замороженных активов РФ: ЕС принял окончательное решение

Европейский Союз одобрил передачу Украине доходов от замороженных активов России. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Ян Липавский. Фото из открытых источников

"Сегодня в рамках ЕС мы приняли решение о передаче Украине средств, полученных в результате замораживания активов российского Центрального банка. Только в этом году эта сумма может составить до 3 млрд евро", — сообщил министр.

Ян Липавский добавил, что 90% средств пойдут на военную поддержку.

"Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее агрессивной войной", — заявил Липавский.

Стоит отметить, страны Запада заморозили активы Центрального банка России на сумму около 300 миллиардов долларов в ответ на военную спецоперацию в Украине. Вопрос о том, что делать с этими деньгами, остается открытым. Конфискация активов пока не рассматривается. Вместо этого страны Запада предлагают использовать полученную от них прибыль для помощи Украине.

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