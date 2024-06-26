Переговоры о членстве Украины в ЕС: почему это важно, когда реально можем присоединиться к блоку

Случилось то, к чему мы шли, начиная с 2022 года, когда Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Теперь ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве. По-вашему, о чем говорит данное событие? Это скорее символический шаг? Действительно ли Украина стала на путь членства в Евросоюзе с перспективой присоединиться к европейской семье в ближайшие 2-3 года? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Старт переговоров о членстве Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

Мы вышли в процесс, который уже не остановить

Политический эксперт Светлана Кушнир считает, то, что ЕС и Украина официально дали старт переговорам о членстве действительно выдающимся событием, потому что с июля председательство в Евросоюзе должно перейти к Венгрии.

"В своем плане деятельности руководители венгерского государства ни словом не обмолвились о защите интересов и помощи Украине во время войны, которую развязала Российская Федерация. Поэтому, чтобы не упустить шанс и скорость для Украины начать переговоры по вступлению, 5 июня 12 стран-участниц ЕС официально обратились к Еврокомиссии с просьбой безотлагательно начать переговорный процесс. Мы благодарны министрам иностранных дел Чехии, Швеции, Эстонии, Финляндии, Португалии, Латвии, Польши, Литвы, Германии, Словении, Румынии и Словакии за ускорение", – отметила эксперт.

Светлана Кушнир добавила, еще один бонус для Украины – начало переговоров о вступлении совпало с введением многострадального 14-го пакета санкций в отношении РФ от Евросоюза.

"Европейские санкции – важный инструмент для сдерживания агрессора и его возможностей ведения войны. Это длительный процесс, подразумевающий постоянный аудит и повышение эффективности. Новые ограничительные меры максимизируют эффективность предварительных санкций. Нынешний пакет включает в себя запрет на перевалку российского сжиженного природного газа и контроль операторов ЕС над соблюдением ограничений дочерними компаниями и партнерами в третьих странах. Это еще больше подавляет экономику РФ, что, в свою очередь, должно снизить финансирование российских войск. Кроме того, санкции едва ли не впервые касаются десятков физических и юридических лиц из РФ, причастных к присвоению европейских активов размещенных в России и распространению российской пропаганды. И вчера стало известно, что ЕС запретил на своей территории трансляции ряда российских информационных агентств и телеканалов как раз с целью уменьшения распространения российских нарративов и искривленной россиянами информации о войне в Украине", – отметила эксперт.

Она отметила, что нужно быть реалистами, наше продвижение и путь в ЕС не будет усеян лепестками роз, мы должны быть сознательными того, что еще много пакостей придется пережить, но в традициях европейской бюрократии (здесь их поблагодарим) – мы вышли в процесс, который уже не остановить и не отменить.

Получили аванс, которым нужно воспользоваться

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что Украина получила колоссальный шанс вернуться в европейскую семью после того, как более 300 лет назад была вырвана оттуда россиянами, когда была уничтожена государственность. Тогда, напоминает эксперт, фактически был последний гетман левого и правого берегов Украины Иван Мазепа, которого признавали в Европе. И именно теперь представился уникальный шанс вернуться к своим истокам, к европейской семье.

Виктор Таран отмечает, что за право быть в европейской семье начались Оранжевая революция и Революция достоинства. Украинцев хотели развернуть от Европы в "таежный союз".

"И вот сейчас мы получили шанс вернуться. Почему я говорю, что у нас есть шанс? Потому что, в сущности, начались переговоры. Это значит, что нам вручат дорожную карту и скажут, что ребята начинаем работать. Есть разные примеры. Та же Турция до сих пор в стадии переговоров по членству в ЕС, потому что в стране ряд проблем, в частности, проблемы с правами человека. Хотя есть страны, прошедшие путь к членству в ЕС достаточно быстро. Я считаю, что та дорожная карта, которая нам показана и те сигналы, которые нам поступают по расширению Европейского Союза во временном промежутке ориентированы на 2029-2030 годы. На эти даты нужно ориентироваться. Потому что, кроме Украины, есть еще Балканские страны. И потому то расширение, которое будет, в него мы должны вскочить. Но для этого, отмечу, мы должны много работать, чтобы соответствовать тем стандартам и подходам, которые есть в правовом государстве. Это права человека, свобода слова, свободный и независимый суд. Мы можем сколько угодно говорить, что мы боремся с коррупцией, но вчерашнее заявление крупнейшей контейнерной компании планеты по поводу отказа заходить в одесский порт из-за коррупции на таможне о многом говорит. О каком Европейском Союзе можно говорить за 2-3 года?", – отметил эксперт.

Он подчеркивает, что нам нужно многом над чем поработать. Это же касается и других аспектов нашей жизни. Если мы со всем этим справимся и построим реально правовое государство, тогда у нас все шансы есть. Если нет, то тогда, отмечает Виктор Таран, условно говоря, мы можем превратиться в очередную Турцию, с которой будут постоянные переговоры, но дальше разговоров дело не пойдет.

" Здесь исключительно все в наших руках. Уже нельзя говорить о плохих европейцах. Есть конкретные задачи для нашего правительства, парламента, президента, всех политических сил. Надеюсь, что у нашей власти хватит ума прекратить войну всех против всех объединиться в едином порыве. До полномасштабного вторжения нельзя было представить такой возможности для Украины. Нам дали огромный аванс, которым нужно воспользоваться", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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