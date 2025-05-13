Переговоры о членстве Украины в ЕС под вопросом: удалось ли уговорить Венгрии снять вето

Официальный Брюссель ищет все возможные пути, чтобы начать переговоры с Украиной о вступлении несмотря на сопротивление Будапешта. Об этом говорится в публикации "Bloomberg".

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По данным источников агентства, некоторые страны ЕС на прошлой неделе предложили Еврокомиссии изучить варианты обхода венгерского вето.

Венгрия объясняет свою позицию, ссылаясь на неуступчивую позицию Киева по ситуации с венгерским меньшинством в Украине. Хотя в декабре 2023 года страна сняла вето после разблокировки средств ЕС, теперь она вновь препятствует прогрессу.

По мнению депутатов, одиозный премьер Венгрии Виктор Орбан использует идею "национальных консультаций", чтобы полностью заблокировать процесс.

В материале говорится, несмотря на то, что для старта и завершения переговоров о вступлении необходимо единогласие, юридически это не требуется для отдельных кластеров. Это дает возможность двигаться вперед, даже при несогласии одной страны.

Ирландский премьер Майкл Мартин заявил, что странам пора использовать доступные инструменты давления. ЕС пытается сохранить единство, не давая одной стране злоупотреблять правом вето. Такие шаги обсуждаются в кулуарах, но они становятся все более реальными.

Украина подала заявку в ЕС после начала полномасштабной войны в 2022 году. Брюссель подчеркивает, что ускоренное вступление невозможно, но признает успехи Украины в реформах. США поддерживают украинские стремления к ЕС, несмотря на сложные отношения с НАТО.

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