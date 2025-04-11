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Переговоры о членстве Украины в ЕС заблокированы: что происходит

ЕС вновь уговаривает Венгрию, чтобы та разблокировала все кластеры переговоров с Украиной

сегодня, 09:14
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Кравцев Сергей

Европейский Союз пытается найти пути, чтобы разблокировать открытие кластеров переговоров о вступлении Украины в блок. Планы по-прежнему касаются запуска этого процесса не позднее конца 2025 года.  Причина блокирования – позиция Венгрии. С Будапештом продолжаются переговоры, но пока что очевидного прогресса нет. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

Переговоры о членстве Украины в ЕС заблокированы: что происходит

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

Дипломат отметила, что открытие всех кластеров с Украиной – "это все еще наш план", но он, "очевидно, столкнулся с определенными трудностями", имея в виду сопротивление со стороны Венгрии.

"И на вчерашнем заседании было много дискуссий по этому поводу. И я все еще остаюсь оптимистом. Я верю, что ЕС в конце концов найдет решение. Итак, я надеюсь, что мы сможем открыть кластеры и продолжить интеграционный путь", – отметила Катарина Матернова.

Она заверила, что Евросоюз будет продолжать искать "пути, как учесть беспокойство" венгерской стороны.

Катарина Матернова обратила внимание, что это не первый случай, когда страна сталкивается с трудностями из-за ситуации с неуступчивой позиции одной из стран. 

"Как вы знаете, мы столкнулись с этим, например, с Северной Македонией. Поэтому нам нужно искать пути ее преодоления. И я остаюсь уверенной, что это произойдет в этом году. Я очень оптимистично настроена", – отметила посол ЕС в Украине.

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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1063035.html
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