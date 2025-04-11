Переговоры о членстве Украины в ЕС заблокированы: что происходит

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Кравцев Сергей
Европейский Союз пытается найти пути, чтобы разблокировать открытие кластеров переговоров о вступлении Украины в блок. Планы по-прежнему касаются запуска этого процесса не позднее конца 2025 года. Причина блокирования – позиция Венгрии. С Будапештом продолжаются переговоры, но пока что очевидного прогресса нет. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова.
Украина-ЕС. Фото из открытых источников
Дипломат отметила, что открытие всех кластеров с Украиной – "это все еще наш план", но он, "очевидно, столкнулся с определенными трудностями", имея в виду сопротивление со стороны Венгрии.
Она заверила, что Евросоюз будет продолжать искать "пути, как учесть беспокойство" венгерской стороны.
Катарина Матернова обратила внимание, что это не первый случай, когда страна сталкивается с трудностями из-за ситуации с неуступчивой позиции одной из стран.
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