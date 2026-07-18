Переговоры Украины с ЕС оказались под угрозой срыва: какая страна вновь поставила барьер

Переговорный процесс по вступлению Украины в Европейский союз вновь столкнулся с серьезным препятствием. На заседании Рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA), состоявшемся 17 июля, Венгрия отказалась поддержать дальнейшее продвижение Украины по переговорам, заблокировав открытие новых переговорных кластеров.

Украина и Венгрия. Фото: из открытых источников

Как сообщают европейские дипломатические источники, обсуждение касалось второго и третьего переговорных кластеров, необходимых для продолжения евроинтеграции Украины и Молдовы. Однако Будапешт согласился дать "зеленый свет" лишь Молдове по одному из направлений, тогда как украинская заявка вновь осталась без одобрения.

По информации дипломатов, Венгрия предложила фактически разделить переговорные процессы двух стран. Однако большинство государств-членов ЕС выступили против такого подхода, настаивая, что Украина и Молдова должны двигаться к членству синхронно. В результате компромисс найти не удалось, а окончательное решение было отложено.

Теперь внимание европейских чиновников сосредоточено на заседании COELA, которое состоится 22 июля. Оно станет последней возможностью согласовать дальнейшие шаги до начала традиционного летнего перерыва в работе институтов Евросоюза.

Если и эта встреча завершится без результата, рассмотрение вопроса перенесут как минимум на сентябрь. Такой сценарий может привести к дополнительной задержке украинского переговорного процесса и отсрочить реализацию ряда реформ, необходимых для дальнейшего продвижения страны к членству в ЕС.

Несмотря на поддержку большинства европейских государств, позиция Венгрии продолжает оставаться одним из главных факторов, осложняющих продвижение Украины на пути европейской интеграции.

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