logo_ukra

BTC/USD

63906

ETH/USD

1844.25

USD/UAH

44.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Переговори України з ЄС опинилися під загрозою зриву: яка країна знову поставила бар'єр
commentss НОВИНИ Всі новини

Переговори України з ЄС опинилися під загрозою зриву: яка країна знову поставила бар'єр

Будапешт спробував відокремити Молдову від України, але більшість країн Євросоюзу відмовилися підтримати такий сценарій

18 липня 2026, 07:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Переговорний процес щодо вступу України до Європейського союзу знову зіткнувся із серйозною перешкодою. На засіданні Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), що відбулося 17 липня, Угорщина відмовилася підтримати подальший поступ України з переговорів, заблокувавши відкриття нових кластерів переговорів.

Переговори України з ЄС опинилися під загрозою зриву: яка країна знову поставила бар'єр

Україна та Угорщина. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють європейські дипломатичні джерела, обговорення стосувалося другого та третього переговорних кластерів, необхідних для продовження євроінтеграції України та Молдови. Однак Будапешт погодився дати "зелене світло" лише Молдові за одним із напрямків, тоді як українська заявка знову залишилася без схвалення.

За інформацією дипломатів, Угорщина запропонувала фактично поділити переговорні процеси двох країн. Однак більшість держав-членів ЄС виступили проти такого підходу, наполягаючи, що Україна та Молдова мають рухатися до членства синхронно. В результаті компромісу знайти не вдалося, а остаточне рішення було відкладено.

Наразі увага європейських чиновників зосереджена на засіданні COELA, яке відбудеться 22 липня. Воно стане останньою можливістю узгодити подальші кроки до початку традиційної літньої перерви у роботі інститутів Євросоюзу.

Якщо ця зустріч завершиться без результату, розгляд питання перенесуть як мінімум на вересень. Такий сценарій може призвести до додаткової затримки українського переговорного процесу та відстрочити реалізацію низки реформ, необхідних для подальшого просування країни до членства в ЄС.

Незважаючи на підтримку більшості європейських держав, позиція Угорщини продовжує залишатися одним із головних чинників, що ускладнюють просування України на шляху європейської інтеграції.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Угорщина приголомшила кардинальною зміною позиції стосовно України: заява.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини