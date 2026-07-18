Переговори України з ЄС опинилися під загрозою зриву: яка країна знову поставила бар'єр

Переговорний процес щодо вступу України до Європейського союзу знову зіткнувся із серйозною перешкодою. На засіданні Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), що відбулося 17 липня, Угорщина відмовилася підтримати подальший поступ України з переговорів, заблокувавши відкриття нових кластерів переговорів.

Україна та Угорщина. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляють європейські дипломатичні джерела, обговорення стосувалося другого та третього переговорних кластерів, необхідних для продовження євроінтеграції України та Молдови. Однак Будапешт погодився дати "зелене світло" лише Молдові за одним із напрямків, тоді як українська заявка знову залишилася без схвалення.

За інформацією дипломатів, Угорщина запропонувала фактично поділити переговорні процеси двох країн. Однак більшість держав-членів ЄС виступили проти такого підходу, наполягаючи, що Україна та Молдова мають рухатися до членства синхронно. В результаті компромісу знайти не вдалося, а остаточне рішення було відкладено.

Наразі увага європейських чиновників зосереджена на засіданні COELA, яке відбудеться 22 липня. Воно стане останньою можливістю узгодити подальші кроки до початку традиційної літньої перерви у роботі інститутів Євросоюзу.

Якщо ця зустріч завершиться без результату, розгляд питання перенесуть як мінімум на вересень. Такий сценарій може призвести до додаткової затримки українського переговорного процесу та відстрочити реалізацію низки реформ, необхідних для подальшого просування країни до членства в ЄС.

Незважаючи на підтримку більшості європейських держав, позиція Угорщини продовжує залишатися одним із головних чинників, що ускладнюють просування України на шляху європейської інтеграції.

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