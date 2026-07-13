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Перспективы не радужные: какой сигнал получила Украина о своем членстве в ЕС

Несмотря на отсутствие формальных препятствий, открытие большинства переговорных кластеров перенесли на осень, что вызвало критику со стороны Литвы

13 июля 2026, 12:15
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Кравцев Сергей

Европейский Союз не намерен продолжать активное открытие новых переговорных направлений с Украиной до осени. После запуска очередного этапа переговоров вопрос дальнейшего продвижения по пути к членству будет временно отложен. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

Перспективы не радужные: какой сигнал получила Украина о своем членстве в ЕС

Членство Украины в ЕС. Фото: из открытых источников

По его словам, уже во вторник Украина откроет второй и шестой переговорные кластеры, однако остальные направления не будут рассматриваться как минимум до осени. При этом, подчеркнул глава литовской дипломатии, объективных причин для такой задержки больше не существует.

Будрис отметил, что Литва считает подобное решение ошибочным, поскольку оно замедляет процесс европейской интеграции Украины и откладывает переговоры без достаточных оснований.

По мнению министра, Евросоюз мог бы значительно быстрее продвигаться в переговорах, если бы все государства-члены придерживались ранее достигнутых договоренностей.

Открытие переговорных кластеров является одним из ключевых этапов процесса вступления страны в ЕС. Каждый из них охватывает отдельные направления реформ – от верховенства права и государственного управления до экономики, энергетики и внешней политики.

Таким образом, несмотря на сохранение политической поддержки Украины со стороны большинства европейских государств, темпы переговорного процесса остаются ниже ожидаемых, а дальнейшее продвижение теперь переносится как минимум на осенний период. 

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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/07/13/7241491/
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