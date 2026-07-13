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Перспективи не райдужні: який сигнал отримала Україна про своє членство в ЄС

Незважаючи на відсутність формальних перешкод, відкриття більшості переговорних кластерів перенесли на осінь, що викликало критику з боку Литви

13 липня 2026, 12:15
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Кравцев Сергей

Європейський Союз не має наміру продовжувати активне відкриття нових переговорних напрямків з Україною до осені. Після запуску чергового етапу переговорів питання подальшого просування шляхом до членства буде тимчасово відкладено. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у кулуарах засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Перспективи не райдужні: який сигнал отримала Україна про своє членство в ЄС

Членство України у ЄС. Фото: з відкритих джерел

За його словами, вже у вівторок Україна відкриє другий та шостий переговорні кластери, проте решта напрямів не розглядатиметься як мінімум до осені. При цьому, наголосив голова литовської дипломатії, об'єктивних причин для такої затримки не існує.

Будріс зазначив, що Литва вважає подібне рішення помилковим, оскільки воно уповільнює процес європейської інтеграції України та відкладає переговори без достатніх підстав.

На думку міністра, Євросоюз міг би значно швидше просуватися у переговорах, якби всі держави-члени дотримувалися раніше досягнутих домовленостей.

Відкриття переговорних кластерів є одним із ключових етапів процесу вступу країни до ЄС. Кожен із них охоплює окремі напрями реформ – від верховенства правничий та державного управління до економіки, енергетики і до зовнішньої політики.

Таким чином, незважаючи на збереження політичної підтримки України з боку більшості європейських держав, темпи переговорного процесу залишаються нижчими за очікувані, а подальше просування тепер переноситься як мінімум на осінній період.

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Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/07/13/7241491/
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