Первая реакция ЕС на массированную атаку РФ в день рождения Путина

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна осудил массированную атаку России по Украине в ночь на 7 октября и призвал международных партнеров усилить давление на Москву.

Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна в соцсети X отреагировал на массированную атаку РФ по Украине 7 октября. Глава эстонского МИД обратил внимание на символическое совпадение: Россия нанесла очередной масштабный удар именно в день рождения Владимира Путина. По словам эстонского министра, российский лидер отметил эту дату "единственным способом, который он знает: выпустив в Украину очередную волну дронов и ракет".

По словам Тсахкны, под ударом оказались объекты критической инфраструктуры и жилые дома. В частности, российские атаки затронули Киев, Днепр, Запорожье, Прилуки и Кременчуг.

"Столкнувшись с патовой ситуацией на поле боя, Путин компенсирует это усилением варварских атак на гражданское население. Это стратегия, порожденная отчаянием", — заявил Тсахкна.

Наиболее трагические последствия были зафиксированы в Прилуках Черниговской области. Там российский удар пришелся на многоэтажный дом: погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе четырехлетний ребенок. В Кременчуге Полтавской области в результате удара по жилому району погибли еще два человека.

Эстонский дипломат подчеркнул, что Россия должна понести ответственность за последствия войны.

"Наша задача остается четкой: усиливать давление на Россию, пока отчаяние не уступит место ответственности и изменению поведения", — отметил Тсахкна.

Заявление главы МИД Эстонии стало одной из первых реакций европейских партнеров Украины на новую массированную атаку РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Андрей Сибига назвал главный "подарок" в день рождения Путина.