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Перша реакція ЄС на масовану атаку РФ у день народження Путіна

Глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна засудив масовану атаку РФ по Україні 7 жовтня та закликав посилити тиск на Москву.

7 жовтня 2026, 11:00
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Slava Kot

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив масовану атаку Росії по Україні в ніч на 7 жовтня та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву. 

Перша реакція ЄС на масовану атаку РФ у день народження Путіна

Маргус Тсахкна

Маргус Тсахкна у соцмережі X відреагував на масовану атаку РФ по Україні 7 жовтня. Очільник естонського МЗС звернув увагу на символічний збіг: Росія завдала чергового масштабного удару саме в день народження Володимира Путіна. За словами естонського міністра, російський лідер відзначив цю дату "єдиним способом, який він знає: випустивши на Україну чергову хвилю дронів і ракет".

За словами Тсахкни, під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Зокрема, російські атаки зачепили Київ, Дніпро, Запоріжжя, Прилуки та Кременчук.

"Зіткнувшись із патовою ситуацією на полі бою, Путін компенсує це посиленням варварських атак на цивільне населення. Це стратегія, породжена відчаєм", — заявив Тсахкна.

Найбільш трагічні наслідки зафіксували у Прилуках Чернігівської області. Там російський удар припав на багатоповерховий будинок: загинули щонайменше шість людей, зокрема чотирирічна дитина. У Кременчуці Полтавської області внаслідок удару по житловому району загинули ще двоє людей.

Естонський дипломат наголосив, що Росія має понести відповідальність за наслідки війни.

"Наше завдання залишається чітким: посилювати тиск на Росію, доки відчай не поступиться місцем відповідальності та зміні поведінки", — зазначив Тсахкна.

Заява очільника МЗС Естонії стала однією з перших реакцій європейських партнерів України на нову масовану атаку РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що голова МЗС України Андрій Сибіга назвав головний "подарунок" в день народження Путіна.



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Джерело: https://x.com/Tsahkna/status/2107732412432023996
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