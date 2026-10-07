Перша реакція ЄС на масовану атаку РФ у день народження Путіна

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Slava Kot
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна засудив масовану атаку Росії по Україні в ніч на 7 жовтня та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву.
Маргус Тсахкна
Маргус Тсахкна у соцмережі X відреагував на масовану атаку РФ по Україні 7 жовтня. Очільник естонського МЗС звернув увагу на символічний збіг: Росія завдала чергового масштабного удару саме в день народження Володимира Путіна. За словами естонського міністра, російський лідер відзначив цю дату "єдиним способом, який він знає: випустивши на Україну чергову хвилю дронів і ракет".
За словами Тсахкни, під ударом опинилися об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Зокрема, російські атаки зачепили Київ, Дніпро, Запоріжжя, Прилуки та Кременчук.
Найбільш трагічні наслідки зафіксували у Прилуках Чернігівської області. Там російський удар припав на багатоповерховий будинок: загинули щонайменше шість людей, зокрема чотирирічна дитина. У Кременчуці Полтавської області внаслідок удару по житловому району загинули ще двоє людей.
Естонський дипломат наголосив, що Росія має понести відповідальність за наслідки війни.
Заява очільника МЗС Естонії стала однією з перших реакцій європейських партнерів України на нову масовану атаку РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що голова МЗС України Андрій Сибіга назвав головний "подарунок" в день народження Путіна.