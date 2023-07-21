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План ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд заблокирован: в чем причина

Венгрия выступила против плана ЕС по военной поддержке Украины

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Венгрия выступила против намерений ЕС создать долгосрочный фонд в размере до 20 миллиардов евро для поддержки украинского войска. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

План ЕС по военной поддержке Украины на €20 млрд заблокирован: в чем причина

План ЕС по военной поддержке Украины. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в четверг министры иностранных дел провели в Брюсселе встречу и впервые обговорили предложение, предусматривающее выделение не менее 5 миллиардов евро в год в течение следующих четырех лет для покрытия расходов стран ЕС на покупку и пожертвование оружия для Украины и обучение украинских защитников. При этом Венгрия сразу заявила, что Будапешт будет блокировать этот план. При этом Венгрия может изменить свою позицию, если Киев пойдет на уступки и согласиться исключит венгерский банк OTP из своего списка "спонсоров войны".


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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока банк OTP будет продолжать находиться в списке "спонсоров войны" Будапешт будет продолжать блокировать выделение средств для Европейского фонда мира, используемого Брюсселем для поддержки поставок оружия в Украину.

"Мы не можем вести переговоры по новым финансовым обязательствам по Европейскому фонду мира, пока не будет решен вопрос OTP", – отметил Сийярто.

В настоящее время ЕС выделил почти 4 миллиарда евро для фонда после вторжения российских войск в Украину. Но в Брюсселе хотят создать более стабильный источник финансов, чтобы избежать необходимости постоянно вести сложные разговоры о пополнении фонда.

Читайте также на портале "Комментарии" — Европейский Союз может внести изменение в программу обучающей миссии для ВСУ. Тренировки украинских военных могут постепенно быть перенесены из территории стран Евросоюза на территорию Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Украину прибыло руководство Ryanair: главный вопрос – полеты с "Борисполя".




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