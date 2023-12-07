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План профинансировать Украину замороженными активами РФ: в ЕС озвучили свое решение

Прибыль от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году

сегодня, 09:38
Автор:
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Кравцев Сергей
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Испания, которая в настоящее время является президентом Совета Европейского Союза, представила свой план о том, чтобы ЕС мог финансировать Украину из прибылей, полученных от замороженных российских средств. Однако, как пишет Politico, Европейский центральный банк (ЕЦБ) и несколько стран-членов, включая Францию и Германию, испытывают серьезные сомнения по поводу этого плана, не говоря уже о Бельгии, где хранится большая часть замороженных российских денег. 

План профинансировать Украину замороженными активами РФ: в ЕС озвучили свое решение

Европейский Союз. Фото: из открытых источников

"Критика достигла апогея на встрече посланников ЕС во вторник вечером. Согласно предложению Испании, полученному POLITICO и обсужденному на встрече, Мадрид подсчитал, что прибыль от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, может принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году", — говорится в материале.


В то же время, по словам чиновников, несколько стран заявили, что предложение Испании не отвечает приоритету ЕС по поддержке Украины, потому что Киеву потребуются месяцы, а возможно, даже годы, чтобы увидеть деньги. Также возникла путаница по поводу того, как Мадрид получил такие цифры.

Еврокомиссия планирует предоставить Украине 50 миллиардов евро финансовой помощи — 17 миллиардов евро в виде грантов плюс 33 миллиарда евро в виде кредитов под низкие проценты до 2027 года. Если эти деньги не поступят из доходов, полученных от замороженных активов РФ, их придется финансировать из других источников. 

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Источник: https://www.politico.eu/article/plan-use-frozen-russian-assets-fund-ukraine-in-disarray/
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