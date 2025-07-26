Плохие новости для Путина: какое решение ЕС хочет принять на год раньше

Депутаты Европарламента призывают ускорить полный запрет на импорт российского газа, сократив срок до начала 2027 вместо января 2028-го. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters" со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства проектные документы.

Газ. Фото: из открытых источников

В публикации отмечается, что инициатива исходит от группы депутатов, которые выступают за более жесткий подход, чем предложила Еврокомиссия в июне. Среди сторонников – представители самой большой политической силы в парламенте, Европейской народной партии, а также Партии зеленых.

Авторы инициативы также предлагают ввести санкции для европейских компаний, которые будут нарушать запрет. По словам депутата Инессе Вайдера, среди возможных мер – лишение лицензий на торговлю энергоресурсами.

Впрочем, по информации Reuters, правительства стран-членов ЕС настроены достаточно сдержанно и вряд ли поддержат ускорение сроков. Однако парламентарии могут использовать это предложение как инструмент давления в переговорах по финальной версии документа.

Журналисты отмечают, что есть все надежды, что осенью Европарламент будет голосовать за свою официальную позицию. После этого решение должно быть согласовано с Советом Евросоюза. Оно должно набрать квалифицированное большинство, что делает невозможным блокирование со стороны отдельных стран – таких как Венгрия или Словакия, которые до сих пор покупают российский газ по трубопроводу и выступают против общеевропейского запрета.

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