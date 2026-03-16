По этому вопросу компромисса не будет: какое жесткое требование Киев выставил ЕС

Украина не стремится вступить в Европейский Союз без выполнения всех необходимых условий и не поддерживает идею авансового членства. Киев заинтересован в полноценной интеграции, а не в формальном присоединении без реальных изменений. Об этом в интервью РБК-Украина заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

Тарас Качка. Фото: из открытых источников

По его словам, Украина никогда не выступала за вступление в ЕС без выполнения всех необходимых критериев.

"Украина никогда не выступала за вступление в Европейский Союз "авансом". Или без выполнения всех необходимых требований. Это бессмысленно", — подчеркнул Качка.

Он пояснил, что формальное членство без реального выполнения обязательств не дало бы стране никаких практических преимуществ. В таком случае Украина не смогла бы полноценно использовать финансовые инструменты ЕС и фактически оставалась бы изолированной внутри самого союза.

Номинально можно считаться государством-членом, но что это дает? Ничего – ни гражданам, ни бизнесу", — отметил вице-премьер.

В то же время, он допустил, что соглашение о вступлении Украины в ЕС теоретически можно подписать еще до полного завершения всех реформ. По его оценке, это может произойти примерно в 2027 году.

Однако даже после подписания документ не вступит в силу сразу. Его должны ратифицировать все 27 государств-членов ЕС, и этот процесс может занять некоторое время.

По словам Качки, ключевым фактором для продвижения переговоров есть прогресс Украины в сфере верховенства права. Если страна достигнет значительных результатов в этой сфере, большинство других требований будут носить преимущественно технический характер.

В Киеве рассчитывают, что процесс ратификации соглашения в странах Евросоюза будет максимально быстрым, а реформы позволят Украине полноценно интегрироваться в европейское пространство.

