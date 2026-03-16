По цьому питанню компромісу не буде: яку жорстку вимогу Київ виставив ЄС

Україна не прагне вступити до Європейський Союз без виконання всіх необхідних умов і не підтримує ідею “авансового” членства. Київ зацікавлений у повноцінній інтеграції, а не в формальному приєднанні без реальних змін. Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Тарас Качка.

За його словами, Україна ніколи не виступала за вступ до ЄС без виконання всіх необхідних критеріїв.

"Україна ніколи не виступала за вступ до Європейського Союзу “авансом”. Або без виконання всіх потрібних вимог. Це не має сенсу", — наголосив Качка.

Він пояснив, що формальне членство без реального виконання зобов’язань не дало б країні жодних практичних переваг. У такому випадку Україна не змогла б повноцінно користуватися фінансовими інструментами ЄС і фактично залишалася б ізольованою всередині самого союзу.

"Номінально можна вважатися державою-членом, але що це дає? Нічого – ні громадянам, ні бізнесу", — зазначив віцепрем’єр.

Водночас він допустив, що угоду про вступ України до ЄС теоретично можна підписати ще до повного завершення всіх реформ. За його оцінкою, це може відбутися приблизно у 2027 році.

Проте навіть після підписання документ не набуде чинності одразу. Його повинні ратифікувати всі 27 держав-членів ЄС, і цей процес може тривати певний час.

За словами Качки, ключовим фактором для просування переговорів є прогрес України у сфері верховенства права. Якщо країна досягне значних результатів у цій сфері, більшість інших вимог матимуть переважно технічний характер.

У Києві розраховують, що процес ратифікації угоди в країнах Євросоюзу буде максимально швидким, а реформи дозволять Україні повноцінно інтегруватися до європейського простору.

Читайте також на порталі "Коментарі" — членство України у НАТО: стало відомо про вкрай несподівану тенденцію.



