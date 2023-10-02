Победитель выборов в Словакии прямо заявил о намерении прекратить помощь Украине

Лидер партии Smer-SD, ставшей победителем парламентских выборов в Словакии, Роберт Фицо заявил, что он не намерен пересматривать свое решение, поэтому планы прекратить оказывать помощь Украине будут реализованы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление Фицо сделал во время пресс-конференции, пишет "AP".

Роберт Фицо. Фото: из открытых источников

"Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина", – заявил политик.

Роберт Фицо добавил, что готов начать диалог с другими политическими силами о формировании коалиционного правительства, как только президент Зузана Чапутова проявит инициативу и сама попросит его об этом.

"Мы здесь, мы готовы, мы кое-чему научились, мы стали более опытными. У нас есть четкие идеи, у нас есть четкие планы. Мы знаем, что именно должно делать правительство", – подчеркнул Фицо.

Отметим, в Словакии на парламентских выборах победила популистская партия "Курс – социальная демократия" (SMER), лидер которой Роберт Фицо, активно поддерживает Кремль и выступает против помощи для Украины. Как события в Словакии могут развиваться дальше? О чем говорит общее ослабление сторонников Украины – как в ЕС, так и в США? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны (на 45 дней), который позволит различным госорганам спокойно функционировать это время. Помощь для Украины исключили из этого документа, как и требовали республиканцы. Президент США Джо Байден, вынужденно подписавший такой вариант временного бюджета, заявил, что нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Почему всё в итоге дошло до такой ситуации? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



