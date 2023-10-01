Что стоит за подножкой от республиканцев – может ли Украина потерять поддержку ключевого союзника

Палата представителей США поддержала проект временного бюджета страны (на 45 дней), который позволит различным госорганам спокойно функционировать это время. Помощь для Украины исключили из этого документа, как и требовали республиканцы. Президент США Джо Байден, вынужденно подписавший такой вариант временного бюджета, заявил, что нельзя допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Почему всё в итоге дошло до такой ситуации? Как события могут развиваться дальше? Как следует действовать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Украина - США. Фото: из открытых источников

Украине следует менять внешнеполитическую стратегию

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран считает, что к такой неприятной для нас ситуации привел ряд факторов.

"Есть тут, понятно, фактор внутриполитической борьбы в США (традиционно – оппозиция обвиняет власть, а власть – оппозицию, все говорят о предвыборных играх). Но первопричина тут одна – украинская власть за все годы так и не научилась коммуницировать с США и их элитами", – акцентирует эксперт.

Речь о том, уточняет он, чтобы говорить на прагматичном языке. Искать пересечение интересов. Причем, говорить не только с президентом и его окружением, но и с сенаторами, парламентским большинством, их группами, оппозицией.

"В демократических странах существует ряд групп влияния, следует работать со всеми из них. Есть ряд проблемных для нас штатов (та же Флорида), где республиканцы открыто выступают за уменьшение или прекращение помощи Украине. Что мешало официальному Киеву послать туда делегации в составе наших депутатов, представителей активной общественности, ветеранского сообщества? Чтобы они в конкретных штатах публично пообщались с избирателями, с американскими депутатами. Избиратели – больная точка для сенаторов и конгрессменов. Следует проводить различные мероприятия не только в Вашингтоне, где сосредоточенные основные органы власти, но и по всей стране. Особенно в штатах, которые некоторые политики настраивают против нас. Крайне важно склонить на свою сторону американское общественное мнение. Если бы мы начали убеждать еще и избирателей, что им важно поддерживать Украину, то сенаторы и конгрессмены никуда бы не делись. Они бы голосовали так, как нам надо", – уверен Виктор Таран.

Украине, подчеркивает он, следует менять внешнеполитическую стратегию. В последний год, по словам эксперта, за рубеж ездят президент Зеленский, глава его Офиса Ермак, руководитель МИД Кулеба. На начальном этапе это срабатывало. Но сейчас уже нет.

"В условиях, когда война затягивается, когда в разных странах всё острее встают вопросы "почему мы должны поддерживать Украину?", "как долго это еще будет продолжаться?", нам необходимо значительно активизировать внешнеполитическую деятельность. И привлекать к ней как можно больше компетентных людей, чтобы и не терять поддержку союзников, и получать новых. Это вопрос прямой ответственности Офиса президента. Когда мы видим истории, что некоторые депутатов не выпускают за рубеж, не дают возможность проводить важные встречи (причем это касается не только оппозиционных "Европейской солидарности" и "Батькивщины", но и ряда представителей "Слуги народа", имеющих мнение по ряду вопросов, отличное от "линии партии"), это бьет по самой Украине", – поясняет политтехнолог.

По его мнению, если официальный Киев не поменяет свои подходы, это может привести к очень негативным последствиям. Вплоть до победы РФ и Китая, работающих сверхактивно, на всевозможных площадках – убеждая разные страны в необходимости прекратить помогать Украине.

"Резюмируя: то, что произошло с вычеркиванием из временного бюджета США помощи Украине – это уже не звоночек, а колокол. Еще не катастрофа, но явно – "желтая карточка" украинской власти. Следует срочно менять подходы, – подчеркивает Виктор Таран. – Надеюсь, в ОП, в МИД это понимают – и в ближайшее время полностью изменят нашу коммуникационную стратегию".

За год до выборов никто не станет "сдавать" Украину

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко уверен, что до такой ситуации дошло, потому что в США раскочегариваются выборы (хоть они — президентские и частично в Конгресс — намечены лишь на ноябрь 2024 года).

"Каждая партия хочет быть непохожей на другую. Потому республиканцы делали и будут делать что-то, идущее вразрез с политикой демократов. И одним из таких камней преткновения стала, к сожалению, Украина. Именно так пояснял мне внутриамериканскую специфику адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик. Демократы во главе с президентом Байденом, как не раз подчеркивалось, намерены быть с Украиной до победного конца. И позже, помогая восстанавливаться после российской агрессии. Республиканцы же настроены не столь решительно. Тем более, что внутри партии есть радикальной крыло трампистов, играющих в свои игры. Отсюда участившиеся пробуксовки с помощью Украине, требование большего контроля, увеличение бюрократических проволочек", – поясняет эксперт.

Процедуры, акцентирует он, становятся важнее, чем логика, суть, своевременность той или иной помощи.

"Ванетик периодически общается с тем же спикером Палаты представителей – Маккарти, третьим человеком вертикали власти. И по его словам, Маккарти вовсе не против поддержки Украины. Но нужна аргументация, что всё идет по назначению, что средства тратятся подконтрольно. Чтобы иметь аргументы перед своими избирателями", – отмечает Сергей Дойко.

По его мнению, есть надежда, что деньги для Украины, которые не "зашили" сейчас во временный проект бюджета, распределят по ряду законопроектов. Чтобы единая сумма не так колола некоторым глаза.

"Следует понимать, что американское общество поддерживает необходимость помогать Украине в борьбе с российской агрессией. А политические силы в любой демократической стране (а США — флагман демократии) очень зависят от мнения избирателей. И за год до выборов никто не станет "сдавать" Украину. Так что тут именно политические игры, а не антиукраинская позиция республиканцев", – уверен эксперт.

При этом, акцентирует он, следует признать, что лоббизм Украины в США оставляет желать лучшего. И нужно значительно усиливать это направление нашей внешнеполитической деятельности. Использовать лидеров мнений. Постоянно рассказывать о ситуации в Украине.

"Этим должны заниматься наши парламентарии, представители культуры, искусства, спорта, дипломаты, политики, чиновники. Потому что без помощи США мы эту войну не вытянем. А без победы Украины демократический мир может оказаться под угрозой из-за усиления позиций авторитарных режимов, делающих ставку не на силу права, а на право силы", – констатирует Сергей Дойко.

Вся эта ситуация – о будущих президентских выборах

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок поделился таким мнением:

"Тема, которую поднимают "Комментарии", традиционно актуальна. Внутри украинского общества после такого решения по американскому бюджету звучат мнения, что США чуть ли не оставили нашу страну, более не будет предоставлять помощь. На самом деле, это не так. Никакой "зрады" нет. На данный момент Штаты имеют еще не использованные бюджетные средства финансового года, который истек 1 октября. Они составляют около 3-4 млрд долларов. Опосредованно эту информацию подтвердила посол Украины в США Оксана Маркарова ".

По словам эксперта, хорошо, что в США сумели найти консенсус касательно временного бюджета на новый финансовый год. Это означает, поясняет он, что, по крайней мере, полтора месяца, все государственные институты там будут работать в обычном режиме.

"Дискуссия же касательно принятия главного финансового документа на год еще продолжится. И я не исключаю, что республиканцы захотят перебрать на себя "пальму первенства" в том, кто же больше помогает Украине — Республиканская партия или Демократическая. Каждая из этих партий в период своего правления оказывала Украине значительную поддержку, – отмечает Валерий Клочок. – Так что скорее вся эта ситуация — о будущих президентских выборах. И когда Байден предлагает помогать Украина в таком-то и таком-то объеме, республиканцы просто не могут себе позволить поддерживать его в этом".

Демократы, в свою очередь, могут находить другие источники поддержки Украины, внебюджетные, считает эксперт.

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