Почему ЕС готовится перейти к «экономической модели военного времени»

ЕС должен перейти к "модели экономики военного времени", чтобы подготовиться к "конфликту высокой интенсивности" с Россией на долгие годы. Согласно конфиденциальному документу, с которым ознакомился The Telegraph, Европейский Союз намерен централизовать расходы на оборону, пытаясь производить боеприпасы для Украины в стиле Covid, пишут "Комментарии".



ЕС собирается наращивать производство боеприпасов для Украины

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"Я полностью полон решимости поддерживать наращивание производства европейской оборонной промышленности, чтобы столкнуться с реалиями конфликта высокой интенсивности — начиная с вопроса боеприпасов", — заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Первоначальный вариант плана совместных закупок обсудят министры обороны ЕС на саммите в Стокгольме, Швеция, исключающий закупку британского оружия и боеприпасов. Ранее британские официальные лица предупреждали, что политика вооружения ЕС, прежде всего, может поставить под угрозу стандарты НАТО, если промышленность блока будет иметь приоритет над стратегическими военными потребностями.

"Я считаю, что пора, чтобы европейская оборонная промышленность перешла к модели экономики военного времени, чтобы удовлетворить наши потребности оборонного производства", — сказал Бретон.

Согласно схеме страны-участницы могли бы стимулировать отправлять в Украину остатки 155-мм артиллерийских снарядов до того, как будут размещены массовые заказы для пополнения исчерпанных запасов. Национальные столицы смогут потребовать до 90% стоимости снарядов, доставленных в Украину, из Европейского фонда обороны, казны, созданной для оплаты пожертвований Киеву. Затем будут размещены "быстрые" массовые заказы, чтобы убедить европейских производителей оружия увеличить уже исчерпаемые производственные мощности.

Согласно данным западной разведки, Украина ежедневно выпускает около 6000 артиллерийских снарядов, в то время как Россия выпускает 20000 артиллерийских снарядов в день – столько же производят европейские производители оборонной техники ежемесячно. Ожидается, что начальные заказы, как и схема вакцин ЕС, принесут пользу производителям оружия и заводам, расположенным на территории блока.

В документе говорится, что 25 государств-членов и Норвегия, третья страна, уже подписались, чтобы присоединиться к схеме. Закупками будет заниматься базирующееся в Брюсселе Европейское оборонное агентство, которому запрещено покупать боеприпасы в странах, не входящих в ЕС.

Представитель Министерства обороны сказал: "Коллективные усилия по закупкам жизненно важны для ускорения поддержки Украины, и Великобритания проводит инициативу по закупкам у НАТО, чтобы так же способствовать нашей общей безопасности".

"Комментарии" также писали о том, что РФ сейчас вынуждена "придумывать новую тактику ударов". Российский ВПК и дальше способен производить за месяц до 40 ракет Х-101 и до 20 "Калибров", соответственно для оккупантов не проблема собрать "залп" одновременно еще на 1-2 массированных обстрела. Для армии врага проблема в том, что у них иссякли средства, которыми они пытались "продавить" украинскую ПВО.

Как сообщал портал "Комментарии", на недавно появившихся рашистских бронетранспортерах МТ-ЛБ установлены корабельные зенитные установки 2М-3М. Компоненты такого "танка-франкенштейна" датируются 40-50 годами прошлого столетия.

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