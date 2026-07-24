Почему Европа проявляет слабость: что будет если санкции против РФ ослабят

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Кравцев Сергей
Страны ЕС с большим "скрипом" согласовали 21-й пакет санкций против РФ и лишь готовятся его утвердить. Перед этим ряд стран Евросоюза требовал ослабления ограничений против страны-агрессора России в новом пакете санкций из-за ущерба для национальных бизнесов, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требовали ряд исключений из нового пакета санкций, который ставит под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины. Не выглядит ли так, что Европа действительно устала и больше не готова поддерживать марафон санкций? Какие это может иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Анализируя то, что происходит вокруг очередного пакета санкций ЕС против России можно прийти к выводу, что есть определенная усталость у наших европейских партнеров от данной войны, в том числе по причине пессимистичных взглядов касательно перспективности в ближайшее время ее окончания. Особенно с учетом провальных попыток Штатов усадить за стол переговоров воюющие стороны. Об этом рассказал политолог Дмитрий Воронков.
По его словам, наши партнеры в самом деле скептически относятся к тому, что в ближайшее время получится закончить войну и что будет третий раунд переговоров успешен, о котором заявлял Зеленский. Имеется в виду в формате Украина-США-РФ, который Зеленский хотел бы провести до осени.
Политолог уточняет, если говорить о последствиях смягчения санкций, то это, прежде всего, ослабление внутренней политической элиты, бизнес-элиты в самой России, как-то повлиять на то, чтобы это все закончилось. То есть, имеется в виду, что, чем сильнее будут ослабляться санкции, тем будет больше выравниваться поддержка бизнес-элиты в сторону Кремля.
При этом Дмитрий Воронков говорит, что есть и позитивный момент, который состоит в том, что ВСУ нашли способ, как задействовать свои "дальнобойные санкции" против РФ. Наверное, это лучшие санкции, которые только могут быть. Чего только стоят успешные операции против теневого флота РФ в Черном и Азовском морях.
Экс-нардеп, общественный активист Борислав Береза рассказал, что в Европе происходит то, что он неоднократно предупреждал.
Эксперт отметил, как пишет Financial Times, ЕС сталкивается со снижением поддержки новых санкций против РФ: внутри Союза ослабевает готовность терпеть экономические потери ради санкционной политики.
По его словам, все это происходит из-за внутренних европейских факторов и несуразной внешней политики Зеленского, а также из-за провала Украины информационной составляющей в ЕС.
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