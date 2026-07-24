Почему Европа проявляет слабость: что будет если санкции против РФ ослабят

Страны ЕС с большим "скрипом" согласовали 21-й пакет санкций против РФ и лишь готовятся его утвердить. Перед этим ряд стран Евросоюза требовал ослабления ограничений против страны-агрессора России в новом пакете санкций из-за ущерба для национальных бизнесов, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов. Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требовали ряд исключений из нового пакета санкций, который ставит под угрозу четырехлетнюю стратегию поддержки Украины. Не выглядит ли так, что Европа действительно устала и больше не готова поддерживать марафон санкций? Какие это может иметь последствия? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Последствия смягчения санкций могут быть очень серьезными

Анализируя то, что происходит вокруг очередного пакета санкций ЕС против России можно прийти к выводу, что есть определенная усталость у наших европейских партнеров от данной войны, в том числе по причине пессимистичных взглядов касательно перспективности в ближайшее время ее окончания. Особенно с учетом провальных попыток Штатов усадить за стол переговоров воюющие стороны. Об этом рассказал политолог Дмитрий Воронков.

"Я думаю, это тоже наложило свой отпечаток. Опять же, нужно понимать, что в этих европейских странах есть определенное бизнес-лобби, какие-то бизнес-элиты, которые тоже не хотят терять деньги. А также, я напомню, что из перечисленных стран, например, такие же, как Германия, они, в принципе, изначально неохотно принимали решение. Только разве что, когда оно было максимально коллективным. Проще говоря, одинаковая была политическая воля у большинства европейских партнеров. Тогда уже подключались и немцы", – отметил эксперт.

По его словам, наши партнеры в самом деле скептически относятся к тому, что в ближайшее время получится закончить войну и что будет третий раунд переговоров успешен, о котором заявлял Зеленский. Имеется в виду в формате Украина-США-РФ, который Зеленский хотел бы провести до осени.

"Уже по реакции Кремля видно, что Москва не пылает желанием завершить войну. Поэтому, наверное, будем видеть, кто у нас останется самый преданный из наших союзников. Чем дальше, тем мы будем отчетливее понимать, на кого мы можем положиться", – высказался Дмитрий Воронков.

Политолог уточняет, если говорить о последствиях смягчения санкций, то это, прежде всего, ослабление внутренней политической элиты, бизнес-элиты в самой России, как-то повлиять на то, чтобы это все закончилось. То есть, имеется в виду, что, чем сильнее будут ослабляться санкции, тем будет больше выравниваться поддержка бизнес-элиты в сторону Кремля.

"Естественно, это будет также влиять на доходную часть России в плане экспорта нефтепродуктов, если, допустим, будут приняты какие-то глобальные решения по ослаблению санкций. Естественно, это также будет сказываться на поступлениях в бюджет и усилении военной машины", – отметил эксперт.

При этом Дмитрий Воронков говорит, что есть и позитивный момент, который состоит в том, что ВСУ нашли способ, как задействовать свои "дальнобойные санкции" против РФ. Наверное, это лучшие санкции, которые только могут быть. Чего только стоят успешные операции против теневого флота РФ в Черном и Азовском морях.

"Но, опять же, если Европа будет проявлять слабость, то ситуация, если не полностью будет уравниваться, то, мягко говоря, этих усилий по работе против теневого флота РФ будет недостаточно. Нужно будет так же как-то более масштабировать работу против экономических мощностей Кремля, позволяющих продолжать эту войну", – констатировал политолог.

На практике ЕС все чаще защищает собственные бизнес-интересы

Экс-нардеп, общественный активист Борислав Береза ​​рассказал, что в Европе происходит то, что он неоднократно предупреждал.

Эксперт отметил, как пишет Financial Times, ЕС сталкивается со снижением поддержки новых санкций против РФ: внутри Союза ослабевает готовность терпеть экономические потери ради санкционной политики.

"Страны и дальше говорят о солидарности с Украиной и жесткой линии в отношении РФ, но на практике все чаще защищают собственные бизнес-интересы: Греция добивается послаблений для перевозки российского СПГ. Германия и Португалия выступают против запрета на русскую рыбу. Франция и Италия хотят смягчить визовые ограничения для российских военных. Австрия вновь требует разморозить часть активов России для компенсации потерь Raiffeisen Bank", – отметил экс-нардеп.

По его словам, все это происходит из-за внутренних европейских факторов и несуразной внешней политики Зеленского, а также из-за провала Украины информационной составляющей в ЕС.

"Вместо этого Россия вложила огромные деньги и ресурсы в получение лояльности европейских политиков и в информационную составляющую. Когда ты занимаешь пассивную позицию, то сам предпочитаешь тому, кто занимает активную. Можно ли исправить ситуацию? Скорее да, чем нет. Делает ли это Зеленский, скорее нет, чем да. К сожалению", – отметил Береза.

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