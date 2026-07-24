Чому Європа проявляє слабкість: що буде, якщо санкції проти РФ послаблять

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Кравцев Сергей
Країни ЄС з великим "скрипом" узгодили 21 пакет санкцій проти РФ і лише готуються його затвердити. Перед цим низка країн Євросоюзу вимагала послаблення обмежень проти країни-агресора Росії у новому пакеті санкцій через збитки для національних бізнесів, пише Financial Times з посиланням на дипломатів. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія вимагали низку винятків із нового пакету санкцій, який ставить під загрозу чотирирічну стратегію підтримки України. Чи не виглядає так, що Європа справді втомилася і більше не готова підтримувати марафон санкцій? Які це може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.
Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел
Політолог Дмитро Воронков зазначив, аналізуючи те, що відбувається навколо чергового пакету санкцій ЄС проти Росії, можна дійти висновку, що є певна втома у наших європейських партнерів від цієї війни, у тому числі через песимістичні погляди щодо перспективності найближчим часом її закінчення. Особливо з урахуванням провальних спроб Штатів посадити за стіл переговорів воюючі сторони.
За його словами, наші партнери справді скептично ставляться до того, що найближчим часом вийде закінчити війну і що буде третій раунд переговорів успішний, про який заявляв Зеленський. Мається на увазі у форматі Україна-США-РФ, який Зеленський хотів би провести до осені.
Політолог уточнює, якщо говорити про наслідки пом'якшення санкцій, то це насамперед ослаблення внутрішньої політичної еліти, бізнес-еліти в самій Росії якось вплинути на те, щоб це все закінчилося. Тобто, мається на увазі, що чим сильніше послаблюватимуться санкції, тим більше вирівнюватиметься підтримка бізнес-еліти у бік Кремля.
При цьому Дмитро Воронков каже, що є і позитивний момент, який полягає в тому, що ЗСУ знайшли спосіб задіяти свої "дальнобійні санкції" проти РФ. Напевно, це найкращі санкції, які тільки можуть бути. Чого тільки варті успішні операції проти тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях.
Екс-нардеп, громадський активіст Борислав Береза розповів, що в Європі відбувається те, про що він неодноразово попереджав.
Експерт зазначив, як пише Financial Times, ЄС стикається зі зниженням підтримки нових санкцій проти рф: усередині Союзу слабшає готовність терпіти економічні втрати заради санкційної політики.
За його словами, все це відбувається через внутрішні європейські фактори і недолугу зовнішню політику Зеленського, а також через провал Україною інформаційної складової в ЄС.
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