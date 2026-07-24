Чому Європа проявляє слабкість: що буде, якщо санкції проти РФ послаблять

Країни ЄС з великим "скрипом" узгодили 21 пакет санкцій проти РФ і лише готуються його затвердити. Перед цим низка країн Євросоюзу вимагала послаблення обмежень проти країни-агресора Росії у новому пакеті санкцій через збитки для національних бізнесів, пише Financial Times з посиланням на дипломатів. Греція, Франція, Італія, Німеччина, Австрія та Португалія вимагали низку винятків із нового пакету санкцій, який ставить під загрозу чотирирічну стратегію підтримки України. Чи не виглядає так, що Європа справді втомилася і більше не готова підтримувати марафон санкцій? Які це може мати наслідки? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, зібравши думки експертів.

Санкції проти Росії. Фото: з відкритих джерел

Наслідки пом'якшення санкцій можуть бути дуже серйозними

Політолог Дмитро Воронков зазначив, аналізуючи те, що відбувається навколо чергового пакету санкцій ЄС проти Росії, можна дійти висновку, що є певна втома у наших європейських партнерів від цієї війни, у тому числі через песимістичні погляди щодо перспективності найближчим часом її закінчення. Особливо з урахуванням провальних спроб Штатів посадити за стіл переговорів воюючі сторони.

"Я думаю, це теж наклало свій відбиток. Знову ж таки, треба розуміти, що в цих європейських країнах є певне бізнес-лобі, якісь бізнес-еліти, які теж не хочуть втрачати гроші. А також, я нагадаю, що з перерахованих країн, наприклад, такі ж, як Німеччина, вони, в принципі, спочатку було неохоче ухвалювали рішення. однакова була політична воля у більшості європейських партнерів. Тоді вже підключалися й німці", – наголосив експерт.

За його словами, наші партнери справді скептично ставляться до того, що найближчим часом вийде закінчити війну і що буде третій раунд переговорів успішний, про який заявляв Зеленський. Мається на увазі у форматі Україна-США-РФ, який Зеленський хотів би провести до осені.

"Вже за реакцією Кремля видно, що Москва не палає бажанням завершити війну. Тому, напевно, бачитимемо, хто у нас залишиться найвідданішим з наших союзників. Чим далі, тим чіткіше розумітимемо, на кого ми можемо покластися", — висловився Дмитро Воронков.

Політолог уточнює, якщо говорити про наслідки пом'якшення санкцій, то це насамперед ослаблення внутрішньої політичної еліти, бізнес-еліти в самій Росії якось вплинути на те, щоб це все закінчилося. Тобто, мається на увазі, що чим сильніше послаблюватимуться санкції, тим більше вирівнюватиметься підтримка бізнес-еліти у бік Кремля.

"Звичайно, це також впливатиме на доходну частину Росії в плані експорту нафтопродуктів, якщо, припустимо, будуть прийняті якісь глобальні рішення щодо ослаблення санкцій. Природно, це також позначатиметься на надходженнях до бюджету і посилення військової машини", — зазначив експерт.

При цьому Дмитро Воронков каже, що є і позитивний момент, який полягає в тому, що ЗСУ знайшли спосіб задіяти свої "дальнобійні санкції" проти РФ. Напевно, це найкращі санкції, які тільки можуть бути. Чого тільки варті успішні операції проти тіньового флоту РФ у Чорному та Азовському морях.

"Але, знову ж таки, якщо Європа проявлятиме слабкість, то ситуація, якщо не повністю зрівнюватиметься, то, м'яко кажучи, цих зусиль щодо роботи проти тіньового флоту РФ буде недостатньо. Потрібно буде якось більш масштабувати роботу проти економічних потужностей Кремля, що дозволяють продовжувати цю війну", — констатував політолог.

На практиці ЄС все частіше захищає власні бізнесові інтереси.

Екс-нардеп, громадський активіст Борислав Береза розповів, що в Європі відбувається те, про що він неодноразово попереджав.

Експерт зазначив, як пише Financial Times, ЄС стикається зі зниженням підтримки нових санкцій проти рф: усередині Союзу слабшає готовність терпіти економічні втрати заради санкційної політики.

"Країни й надалі говорять про солідарність з Україною та жорстку лінію щодо РФ, але на практиці дедалі частіше захищають власні бізнес-інтереси: Греція домагається послаблень для перевезення російського СПГ. Німеччина та Португалія виступають проти заборони на російську рибу. Франція та Італія хочуть пом'якшити візові обмеження для російських військових. Австрія знову вимагає розморозити частину активів рф для компенсації втрат Raiffeisen Bank", – зазначив екс-нардеп.

За його словами, все це відбувається через внутрішні європейські фактори і недолугу зовнішню політику Зеленського, а також через провал Україною інформаційної складової в ЄС.

"Натомість Росія вклала величезні гроші та ресурси в отримання лояльності європейських політиків та в інформаційну складову. Коли ти займаєш пасивну позицію, то сам віддаєш перевагу тому, хто займає активну. Чи можна виправити ситуацію? Скоріше так, чим ні. Чи робить це Зеленський, скоріше ні, чим так. На жаль", – зазначив Береза.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "дальнобійні санкції" дісталися вражаючу відстань: Зеленський розкрив деталі нових ударів по РФ.