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Почему Орбан боится вступления Украины в ЕС: СМИ узнали истинную причину

Виктор Орбан не хочет вступления Украины в ЕС из-за утраты экономических отношений с Китаем и Россией.

сегодня, 12:02 comments1292
Автор:
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Slava Kot
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В марте 2023 Виктор Орбан провел закрытую встречу с венгерскими депутатами и раскрыл истинную причину, почему он против вступления Украины в Европейский Союз. Орбан опасается, что членство Украины в ЕС создаст "новые центры" силы в организации, которые окажут влияние на связи Венгрии с Азией.

Почему Орбан боится вступления Украины в ЕС: СМИ узнали истинную причину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Информацию о подлинных мотивах премьер-министра Венгрии сообщил независимый венгерский проект журналистских расследований Direkt36. Согласно их данным, Орбан считает, что вступление Украины приведет к новому "центру силы" в ЕС, где будут доминировать США, Польша, страны Балтии и Румыния. Кроме того, венгерский премьер заметил о возможности свержения режима Лукашенко, где, по словам Орбана, может произойти "одна или две цветные революции".

Чтобы не произошло этого смещения, Орбан изложил опасения традиционным лидерам ЕС — Германии и Франции, и призвал их объединиться с "Вышеградской четверкой" (Венгрия, Польша, Чехия и Словакия). Однако Макрон и Шольц отклонили предложение Орбана.

Direkt36 отмечает, что усиление влияния восточных стран в ЕС будет мешать стратегическому видению Орбана, которое заключается в укреплении отношений с азиатскими экономиками, в частности с такими странами как Китай, Индия и после окончания войны – Россия. В итоге Орбан заявил, что Венгрия "должна иметь возможность развивать все виды отношений со всеми в соответствии с нашими собственными интересами", а не раскалывать экономику мира пополам, как это предлагают в США из-за санкций против РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан рассказал, что Трамп сделает с Европой.

Также "Комментарии" писали, что Кулеба резко отреагировал на территориальные претензии из Венгрии.



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Источник: https://www.direkt36.hu/zart-ajtok-mogott-orban-valami-nagyon-mast-hozott-fel-ukrajna-eu-csatlakozasa-ellen/
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