Почему отсрочили проведение Всемирного экономического форума в Давосе

Форум в Давосе переносят из-за волны эпидемии, фото из Twitter/Reuters

Организаторы Всемирного экономического форума заявили 20 декабря об отсрочке проведения встречи представителей разных стран в Давосе. Причина - увеличение количества случаев заболевания COVID-19 Omicron. Об этом пишет Reuters.

"Сбор глобальных деловых и политических лидеров в следующем месяце на ежегодном саммите Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) был отменен из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 Omicron", — сообщил в Twitter редактор News City Марк Клейнман.

Планировалось провести форум с 17 по 21 января 2022 года. Однако теперь встреча деятелей бизнеса, политиков и дипломатов предположительно состоится весной.

Недавно швейцарские власти резко усилили медицинские ограничения, чтобы контролировать пятую волну коронавируса, вызванную штаммом омикрон. Организаторы отмечают, что текущие условия распространения штамма ухудшают положение с уровнем заболеваемости, поэтому было принято решение об отсрочке.

Впрочем, будет проведена онлайн-сессия "Состояние мира" для мировых лидеров, где участники займутся разработкой решений наиболее актуальных проблем. По словам основателя форума Клауса Шваба, отсрочка офлайн-встречи не повлияет на общение между собой его участников.

Как сообщал портал "Комментарии", в 2021 году в онлайн-режиме проходила ежегодная сессия Всемирного экономического форума, на которой выступило около двух десятков лидеров ряда крупнейших государств. Политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан уверен, отсутствие участников высокого уровня от Украины не может не разочаровывать. В 2019 году в Форуме в Давосе участвовали и президент Зеленский и тогда еще премьер-министр Гончарук.

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