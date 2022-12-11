Почему Венгрия в ЕС так активно выступает против помощи Украине – откуда такая любовь к России

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Кравцев Сергей
Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд в 2023 году. Ранее против выделения этого пакета макрофинансовой помощи выступали власти Венгрии. Те самые, которые, судя по их действиям, работают не столько на свою страну, сколько на Россию. Почему Венгрия стала, по сути, "троянским конем" в Евросоюзе? Можно ли как-то изменить ситуацию? Какие уроки должен извлечь ЕС – какие шаги предпринять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Орбан и Путин. Фото: из открытых источников
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отмечает, что решение Совета Евросоюза о выделении Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, еще должен утвердить Европарламент. Но в положительном и скором результате голосования нет сомнений, считает эксперт.
По его мнению, с такими тенденциями после украинской Победы в войне против России есть вариант, что Украина займет место Венгрии в Евросоюзе и НАТО.
Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик рассуждает так:
Для Венгрии, продолжает эксперт, это совпало с усилением правящей партии "Фидес" и Орбана, которые искали для себя возможности укрепить свое положение за счёт источника денег, независимого от ЕС.
Он отмечает, что ещё одним фактором политики Венгрии здесь является неизжитая "трианонская травма". По итогу Трианонского договора, после завершения Первой мировой войны, Венгрия потеряла ряд крупных территорий в пользу соседей, напоминает эксперт. Сейчас эти территории входят в состав всех соседей Венгрии. К ним же принадлежит и украинское Закарпатье.
По его мнению, ситуацию можно изменить, но это требует системного подхода.
Здесь, считает он, необходимо предпринимать активные действия спецслужбам и контролирующим органам, вводить новые санкции и уничтожать инструменты влияния, вести комплексную борьбу против российского влияния в ЕС как такового. Брюссель, уверен Денис Москалик, должен осознать влияние Москвы как враждебное – и вести войну против него. Российские деньги и агентура должны арестовываться и терять возможности для успешного оперирования в Европе.
В-третьих, заключает Денис Москалик, проблема во многом в нынешних венгерских властях – "Фидес", Орбане и окружающих их олигархах, их коррупции и заигрывании с шовинизмом и реваншизмом венгров. Нужно способствовать транзиту власти в Венгрии к более адекватным силам, считает эксперт.
По его мнению, главные уроки для ЕС из нынешней ситуации следующие:
– необходимо активно бороться с российским влиянием на своей территории;
– крупные российские деньги в ЕС не бывают политически нейтральны;
– влияние РФ в Евросоюзе является враждебным для единства блока и Европы в целом, его необходимо максимально ослабить методами спецслужб и санкций;
– Орбан и "Фидес" ненадежны, нужно способствовать смене власти в Будапеште.
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