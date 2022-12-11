Почему Венгрия в ЕС так активно выступает против помощи Украине – откуда такая любовь к России

Совет ЕС утвердил пакет макрофинансовой помощи Украине в размере €18 млрд в 2023 году. Ранее против выделения этого пакета макрофинансовой помощи выступали власти Венгрии. Те самые, которые, судя по их действиям, работают не столько на свою страну, сколько на Россию. Почему Венгрия стала, по сути, "троянским конем" в Евросоюзе? Можно ли как-то изменить ситуацию? Какие уроки должен извлечь ЕС – какие шаги предпринять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Орбан и Путин. Фото: из открытых источников

В Евросоюзе решили прекратить мириться с откровенными попытками венгерского премьера Орбана подыгрывать Кремлю

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов отмечает, что решение Совета Евросоюза о выделении Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, еще должен утвердить Европарламент. Но в положительном и скором результате голосования нет сомнений, считает эксперт.

"Что интересно, решение утвердили не единогласно, а вопреки вето Венгрии. То есть в Евросоюзе решили прекратить мириться с откровенными попытками венгерского премьера Виктора Орбана подыгрывать Кремлю. Скорее всего, эту практику возьмет на вооружение и НАТО, где Венгрия тоже постоянно ставит Украине палки в колеса", – прогнозирует Кирилл Сазонов.

По его мнению, с такими тенденциями после украинской Победы в войне против России есть вариант, что Украина займет место Венгрии в Евросоюзе и НАТО.

"Пока же можно предположить, что у ЕС найдутся достаточно мощные финансовые рычаги, чтобы заставить Орбана играть в интересах Евросоюза, а не России. Или его вынудят уйти в отставку", – считает политолог.

Обида за Трианон до сих пор живет в венгерском обществе и элитах, питает националистические настроения внутри них

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик рассуждает так:

"Венгрия уже длительное время старается поддерживать хорошие отношения с РФ. Здесь мы видим пример работы стратегической коррупции в ЕС и её использование Россией. Способствуют такой ситуации активное сотрудничество в финансовой и энергетической сфере. Венгрия от РФ получала выгодные кредиты, в частности на строительство энергоблоков АЭС Росатомом у себя, а также активно сотрудничала в сфере газовой энергетики, покупая и транспортируя российский газ".

Для Венгрии, продолжает эксперт, это совпало с усилением правящей партии "Фидес" и Орбана, которые искали для себя возможности укрепить свое положение за счёт источника денег, независимого от ЕС.

"Это позволяло венгерским властям сохранять свое положение и приумножать свои капиталы. Таким образом для Будапешта теплые отношения с Россией – это любовь по расчету", – поясняет Денис Москалик.

Он отмечает, что ещё одним фактором политики Венгрии здесь является неизжитая "трианонская травма". По итогу Трианонского договора, после завершения Первой мировой войны, Венгрия потеряла ряд крупных территорий в пользу соседей, напоминает эксперт. Сейчас эти территории входят в состав всех соседей Венгрии. К ним же принадлежит и украинское Закарпатье.

"Многие в Венгрии всё еще склонны считать эти территории несправедливо отнятыми. Обида за Трианон до сих пор живет в венгерском обществе и элитах, питает националистические, реваншистские и шовинистические настроения внутри них. Она способствует тому, что Венгрия склонна предпринимать антиукраинские шаги, а также искать опору за пределами региона, в России и Китае. Правящая же партия Орбана активно использует националистические настроения и электорат в Венгрии для того чтобы держать власть. Это способствует сближению Венгрии с Россией и фактическому превращению ее в плацдарм Москвы в ЕС", – подчеркивает Денис Москалик.

По его мнению, ситуацию можно изменить, но это требует системного подхода.

"Во-первых, происходящее является следствием того, что ЕС долгое время закрывал глаза на усиление российского влияния и российскую мягкую силу, которая активно действовала на территории Евросоюза, усиливая влияние Москвы. Слишком соблазнительным были российские деньги – и никто не хотел ссориться с Москвой", – поясняет эксперт.

Здесь, считает он, необходимо предпринимать активные действия спецслужбам и контролирующим органам, вводить новые санкции и уничтожать инструменты влияния, вести комплексную борьбу против российского влияния в ЕС как такового. Брюссель, уверен Денис Москалик, должен осознать влияние Москвы как враждебное – и вести войну против него. Российские деньги и агентура должны арестовываться и терять возможности для успешного оперирования в Европе.

"Во-вторых, – продолжает эксперт, – любовь Венгрии к РФ носит финансовый характер. Необходимо сделать такую политику невыгодной. Давить на вопрос получения субсидий от ЕС, реально их ограничивать, предпринимать шаги против коррупции и концентрации власти в Будапеште, арестовывать счета и замораживать проекты. Нужно бить венгерцев и лично Орбана и его соратников по кошельку, чтобы сотрудничество с авторитарными режимами становилось для них невыгодным".

В-третьих, заключает Денис Москалик, проблема во многом в нынешних венгерских властях – "Фидес", Орбане и окружающих их олигархах, их коррупции и заигрывании с шовинизмом и реваншизмом венгров. Нужно способствовать транзиту власти в Венгрии к более адекватным силам, считает эксперт.

По его мнению, главные уроки для ЕС из нынешней ситуации следующие:

– необходимо активно бороться с российским влиянием на своей территории;

– крупные российские деньги в ЕС не бывают политически нейтральны;

– влияние РФ в Евросоюзе является враждебным для единства блока и Европы в целом, его необходимо максимально ослабить методами спецслужб и санкций;

– Орбан и "Фидес" ненадежны, нужно способствовать смене власти в Будапеште.

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