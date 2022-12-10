Известно как Венгрия скрывает и поддерживает российских агентов

У Виктора Орбана тесные связи с Владимиром Путиным и неоднократно отмечал отмену санкций против РФ. Орбан создал благоприятную атмосферу для российских агентов в Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на комментарий и венгерского независимого журналиста Сабольч Пании для немецкого издания DW.



Венгрия скрывает русских агентов. Фото: из открытых источников

В конце ноября украинские спецслужбы задержали российского агента на одном из пограничных пунктов пропуска между Украиной и Венгрией. Мужчина перевозил внутри собственного тела USB-носитель с секретной информацией, которую шпион должен был доставить в посольство России в столице Венгрии.

На USB-носителе была информация о личном составе СБУ и ГУР, также флешка содержала конфиденциальную информацию о военных базах, вооружениях и материально-техническом обеспечении украинской армии.

Венгерский журналист Сабольч Пании рассказал, что опасается, ведь Будапешт может стать центром российского шпионажа в Евросоюзе. Добавил, что в посольстве Праги, Варшавы и Братиславы вместе работает 20 дипломатов, тогда как в столице Венгрии это количество составляет 50. Таким образом, российские агенты могут использовать дипломатическую защиту для своих шпионских действий, поскольку они пользуются неприкосновенностью, то есть не могут быть привлечены к ответственности. . властями принимающей их страны объясняет журналист.

Кроме дипломатического иммунитета сотрудников посольства, российские шпионы прячутся за работниками Международного инвестиционного банка, работающего в Венгрии еще со времен СССР. Три года назад штаб-квартиру банка перенесли из Москвы в Будапешт. Это означает, что банку не следует бояться Венгерского финансового надзорного органа, уголовных расследований или судов.

Журналист-расследователь Саболч Паньи может вспомнить многие случаи, когда российская разведка действует в Венгрии, и это спокойно признают венгерские власти. В качестве примера венгерский журналист приводит депутата правоконсервативной партии Йоббик Белу Ковач, которую еще в 2014 году правоохранительные органы Венгрии разоблачили в шпионаже в пользу России, однако только в 2017 году обвинили. За это время русская шпионка сбежала в Москву.

Паньи и его коллеги отмечают, что многие венгерские политики учились в России, а некоторые из них имеют мужей или жен из РФ. Что также способствует усилению русского влияния на Венгрию.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Венгрии хаос и большие очереди на станциях заправки.

Также портал "Комментарии" сообщал, что руководитель банка Венгрии критикует Орбана и подчеркивает, что страна близка к кризису.

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