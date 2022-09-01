Почему Зеленский пристыдил Европу – решится ли ЕС на ужесточение ограничений в отношении россиян

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении 31 августа сказал, что это унизительно для Европы, когда россияне рассматривают ее как один большой бутик или ресторан. Также подчеркнул, что никто из европейских лидеров не спишет на последствия ковида то, что деньги им якобы не пахнут. Заявление сделано на фоне попыток ЕС установить визовые ограничения для россиян. Лайт-попыток пока… Облегченные процедуры выдачи виз гражданам РФ отменяются. Но "специфические группы россиян" (студенты, представителей грантовых структур, ряд других категорий) визы будут по-прежнему получать. Отдельно европейцы решили договориться, как поступать с теми россиянами, которые уже имеют многолетние визы. Как оцениваете подобные заявления Зеленского и действия европейцев? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Паспорт гражданина РФ. Фото: из открытых источников

Рано или поздно, ЕС придет к тому, что для россиян будут очень ограничены возможности получения Шенгенских виз

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Президент Зеленский и в целом украинская власть систематически давят на европейских партнеров, чтобы те приложили максимум усилий для изоляции РФ и ее граждан. Глава нашего государства не раз делал соответствующие заявления. И мы уже имеем ряд союзников в данном направлении. Речь, прежде всего, о Польше, странах Балтии, Чехии, Дании, Финляндии. Они выступают не просто за принятое вчера на уровне ЕС решение о приостановке договора касательно упрощенной системы выдачи виз россиянам, а за то, чтобы сделать выдачу этих виз невозможным".

И Зеленский во вчерашнем обращении, как один из самых популярных политиков в мире, не церемонясь, также делает соответствующие посылы, отмечает эксперт. Прежде всего – для обществ Германии, Франции, Италии, Испании, Греции, государств запада и юга Европы, которые, к сожалению, смогли поддержать лишь лайт-решение по визовым ограничениям для представителей страны-агрессора.

"Я уверен, что рано или поздно, ЕС придет к тому, что для россиян будут очень ограничены возможности получения Шенгенских виз. Понятно, что не так много граждан РФ ездят в Европу. Но те, кто ездит, как правило, приближены к лицам, принимающим решения в России. У них уже есть определенный сложившийся образ жизни. Зарабатывая в РФ на разных схемах, они потом всё тратят на "загнивающем Западе", который идеологически ругают лишь для поддержки определенного градуса внутри собственной страны. Давление именно на таких людей – важно. Я не верю в широкие протестные движения, революции от общества в РФ. А вот дворцовый переворот вполне возможен", – поясняет Игорь Петренко.

Он также акцентирует, что экономическая ситуация в России будет только ухудшаться. Даже Госстат страны-агрессора признал массовое падение производства. В некоторых сферах даже до 50%. Активно истощается Фонд национального благосостояния.

"Если на этом фоне еще и ограничится возможность передвигаться по миру, получим еще один источник для недовольства и общества, и элит, – считает эксперт. – Учитывая то, что Украина является щитом Европы, принимая на себя всю мощь российской агрессии, неправильно, что европейцы пытаются облегчить жизнь гражданам РФ. Думая, в том числе, о собственном кошельке. Именно об этом – очередные посылы Зеленского. Которые точно будут подхватываться, учитывая популярность украинского президента в мире. В итоге европейские лидеры, которые не поддерживают полное прекращение выдачи виз гражданам страны-агрессора, могут столкнуться с давлением со стороны своего общества. Мы уже не раз видели, как под давлением именно электората те или иные западные политики меняют свою линию поведения касательно российско-украинской войны – в пользу Украины. Показательный пример – тот же канцлер Германии Шольц, заявления которого в начале конфликта и на данный момент – это небо и земля ".

У европейцев бабло в очередной раз победило зло

Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев напоминает, что все решения в ЕС принимаются консенсусом. И ряд ключевых стран – Германия, Франция, Венгрия, почти все южные государства, высказались резко против серьезных визовых ограничений для россиян.

"Фактически эту идею поддержали только страны Балтии и Польши, некоторые скандинавские. В итоге было принято компромиссное решение, – отмечает эксперт. – Чтобы сохранить лицо, европейцы решили убрать упрощенный режим выдачи виз россиянам. Но полного запрета на въезд нет. Так что у европейцев бабло в очередной раз победило зло".

Именно на это им и указал президент Зеленский в своем обращении, подчеркивает Руслн Бизяев.

"Мол, ребята, надо как-то определиться в соотношении трусов и крестика. А европейцы сделали вид, что всё можно совмещать", – констатирует эксперт.

Даже подобное лайт-ограничение на передвижение по ЕС граждан РФ – существенный элемент, в первую очередь, дипломатического, политического давления на страну-оккупанта

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев отмечает, что реакция российской стороны на визовые ограничения, заявления украинского президента, действия ЕС (даже такие осторожные) – очень нервная.

"То есть, даже подобное лайт-ограничение на передвижение по ЕС граждан РФ – существенный элемент, в первую очередь, дипломатического, политического давления на страну-оккупанта. И в Кремле это прекрасно понимают", – считает эксперт.

По его мнению, разговоры о том, что это – возобновление так называемого "железного занавеса" и, соответственно, прекращение возможности дипломатического диалога со страной-оккупантом, не выдерживают критики.

"Подобный элемент дипломатического давления на РФ стоит рассматривать в комплексе всех мер, – уверен Дмитрий Снегирев. – В том числе – совместно с усилением экономических санкций со стороны стран Европы. Речь об ограничениях по углю, нефти и так далее. И такое многоплановое воздействие на страну-агрессора является общим планом дипломатических усилий стран Европы. И, как ни парадоксально, те же визовые ограничения (которые желательно усиливать) могут оказаться наиболее действенным ударом, чем даже экономические санкции".

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