Под посольством Украины в Праге прошел митинг диаспоры в поддержку закрытых украинской властью телеканалов



















Под посольством Украины в Праге (Чехия) прошел митинг в поддержку закрытых украинской властью телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. Об этом сообщила корреспондентка в эфире UkrLive, пишет "Перший Незалежний".

Митинг диаспоры в поддержку закрытых украинской властью телеканалов - фото: 112 канал

По словам журналистки, организаторами акции выступили представители украинской диаспоры в Чехии.

"Сегодня здесь собрались несколько сотен представителей украинской диаспоры в Чехии. Они выступают против давления на свободу слова в Украине — против закрытия телеканалов и давления на оппозицию", — подчеркнула корреспондентка.

Как отмечают сами организаторы, своей акцией они хотят показать действующей украинской власти, что в мире несогласные с ее действиями.

"Мы организовали эту акцию в знак протеста сегодняшней власти, которая, к сожалению, не дает информацию. Она беззаконно закрывает каналы, на которых говорят правду. Я не буду объяснять, почему это делают, но, к сожалению, это происходит", — рассказал организатор акции протеста Александр.





В свою очередь другие участники митинга отметили, что они находятся на чужбине, и здесь особенно важно знать, что происходит в твоей родной стране.

"Хотел бы рассказать, почему я здесь. Я пришел поддержать наших людей. Вообще хотел бы донести к нашему украинскому руководству, которое развернуло борьбу с независимыми СМИ, что критиковали его деятельность, наложило на них цензуру, меня, как молодежь, это особенно беспокоит, потому что я нахожусь на чужбине и хотел бы знать, что происходит на родной земле", — отметил один из участников акции.





При этом другая участница митинга подчеркнула, что ей не хватает закрытых властью телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne и "Перший Незалежний", потому что они доносили разносторонние мнения.

"Мне действительно не хватает этих телеканалов, потому что это одни из украинских телеканалов, которые мы просматривали, которые мы имели возможность видеть, и это каналы, которые доносили нам немного другой взгляд, чем все остальные. Мы хотим иметь возможность сравнить, а не только слышать одну четкую мысль, которую нам диктует власть. Поэтому мы призываем прекратить это давление и дать нам свободу слова", — сказала она.

По словам участников акции протеста, то, что сейчас происходит в Украине, не является свободой слова, которая ценится в Европе.

"Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Взяли закрыли каналы, сказали, что идем в Европу, а сделали все наоборот. Теперь люди тоже уже не спокойны, дома творится еще хуже, чем здесь с нами", — говорят они.

Всего на митинг в поддержку закрытых в Украине телеканалов пришло более 150 человек.





"На самом деле я очень впечатлен тем количеством людей, которые одномоментно по зову сердца собрались здесь под посольством Украины в Праге. Это свидетельствует о том, что людям не хватает достоверной информации, которую они получали с помощью наших телеканалов. Поговорив здесь с некоторыми людьми, я узнал, что они смотрели "112 Украина", NEWSONE, ZIK. У них были любимые передачи", — отметил журналист и ведущий телеканала UkrLive Андрей Лащ.

При этом Лащ добавил, что ему "очень приятно, что люди могут отстоять и помогают нам отстоять не только в Украине, но и за границей нашу точку зрения и право на работу, так как тысячам сотрудников пришлось искать работу из-за потери средств к существованию".

Как сообщил генеральный продюсер телеканала "112 Украина" Артём Марчевский, протестующие также хотели передать свое обращение к высшему руководству страны.

"Хотелось бы верить в то, что выйдут (представители посольства, — ред.). Не выйдут — мы сами зайдем, потому что у диаспоры есть письмо с требованиями вполне понятными. Для меня и для любого украинца они очень простые — это прекратить давление на оппозиционные телеканалы, прекратить давление на оппозиционных политиков и начать вести нормальную политику внутреннюю и внешнюю", — сказал он.

Однако работники посольства сделать этого участникам митинга не позволили.

"Очень удобная позиция, когда "я не я и корова не моя". Это позиция наших властей, и без разницы — находятся они в Украине или тут в посольстве в Чехии. "Ничего мы не можем сделать, это не в нашей компетенции", и так далее. Я не понимаю, как это должно работать у них и как это работает. Но я уверен, что, если пришли их соотечественники с какими-то требованиями, с ними точно надо поговорить", — добавил Марчевский.

При этом он подчеркнул, что письмо, которое написали представители украинской диаспоры в Чехии, все равно найдет своего адресата.

"Мы, конечно, передадим. Мы можем его даже в конверт бросить, в почтовый ящик. Надеемся, что его прочтут. Хотелось бы какого-то живого общения, конечно. Но никто не выйдет, к сожалению", — подытожил он.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!