Поддельные сертификаты обнаружены в стране ЕС – чем технология отличается от украинской

Журналисты болгарской телекомпании NOVA разоблачили схему по изготовлению фальшивых COVID-сертификатов, пишет издание "Европейская правда" со ссылкой на соответствующую статью зарубежного СМИ.

Репортаж болгарских журналистов о поддельных сертификатах - скрин видео NOVA

Невакцинированные граждане Болгарии покупали поддельные зеленые сертификаты, свидетельствующие о полном курсе вакцинации от COVID-19 . Стоимость подделки — больше чем вдвое больше украинских расценок: 266 дол. в Болгарии против 100 дол. в Украине. Одним из посредников между врачами и покупателями фальшивок выступал кандидат в депутаты от партии правого толка "Национальный фронт за спасение Болгарии" (НФПБ). Партия НФПБ получила одно место в Европейском парламенте.

Фальшивки, которую получили на руки болгарские журналисты, содержали информацию о якобы полном курсе вакцинации однодозной вакциной Janssen. За три "сертификата" они оплатили 1350 левов. Посредника – Величко Георгиева, кандидата в депутаты от НФПБ – сняли скрытой камерой, когда он организовывал незаконную сделку. Врачи, сотрудничавшие с ним, помогали выгрузить документы из Национальной информационной системы здравоохранения Болгарии. По словам посредника, медики, задействованные в схеме, каждый день выдавали 15-30 фальшивых документов о вакцинации. Сам он контактировал с медицинской сестрой поликлиники в Софии и с врачом, имя которого зафиксировано в тайной записи СМИ. Стоимость несрочного заказа – 300 левов (177 долл.), срочного – 450 левов (266 долл.).

Журналисты NOVA обратились в болгарское МВД и прокуратуру. Однопартийцы Величко Георгиева планируют исключить его из партии, сообщает "Европейская правда". Как кандидат в депутаты, он имеет иммунитет, но прокуратура страны уже обратилась в суд по поводу его отмены.

Между тем, в Украине ищут способы провести "амнистию" для тех, кто покупал поддельные сертификаты о вакцинации. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке.

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