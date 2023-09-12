Поддерживают ли европейцы продолжение помощи Украине и санкции против РФ – опрос

Поддержка Украины в Европейском Союзе остается на высоком уровне. Большинство граждан стран ЕС высказываются за сохранение санкций против России. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на опрос Eurobarometer.

Европейский Союз. Фото из открытых источников

Так, европейцы высказываются за такие предложения, как оказание гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны. Эту идею поддерживает 86%. Прием в Европейском Союзе украинцев, спасающихся от войны, поддерживает 76%. Введение экономических санкций против страны-агрессора поддерживает — 71%. За поддержку Украины на пути к европейской интеграции высказывается 66%. Поддержку интеграции Украины в единый рынок одобряют 65%. Поддержку Украины финансово и экономически поддерживает 64%. За финансирование закупок и поставок военной техники в Украину высказывается 57% европейцев.

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Читайте также на портале "Комментарии" — завершился двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20), проходивший в Нью-Дели (Индия). Стороны высказывают разные оценки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, итоговое заявление лидеров G20, вызвавшее возмущение украинского МИД из-за размытых формулировок, не стало "дипломатической победой" для России. В свою очередь, страна-агрессор преподносит такой вариант декларации именно как свою победу. А также, похоже, продолжает тайные переговоры по ослаблению санкций. По мнению же президента США Джо Байдена, на встрече в Нью-Дели царило согласие по вопросу справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности. Издание "Комментарии", которое уже подводило итоги первого дня саммита, расспросило экспертов об общей картине. Что и почему удалось, и не удалось сторонникам Украины и РФ, а также условным нейтралам, принимавшим участие в мероприятии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



