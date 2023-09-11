Кто и против кого сыграл на саммите G20 – какие итоги для Украины

Завершился двухдневный саммит лидеров "Большой двадцатки" (G20), проходивший в Нью-Дели (Индия). Стороны высказывают разные оценки. По мнению президента Франции Эммануэля Макрона, итоговое заявление лидеров G20, вызвавшее возмущение украинского МИД из-за размытых формулировок, не стало "дипломатической победой" для России. В свою очередь, страна-агрессор преподносит такой вариант декларации именно как свою победу. А также, похоже, продолжает тайные переговоры по ослаблению санкций. По мнению же президента США Джо Байдена, на встрече в Нью-Дели царило согласие по вопросу справедливого мира в Украине на основе принципов Устава ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности. Издание "Комментарии", которое уже подводило итоги первого дня саммита, расспросило экспертов об общей картине. Что и почему удалось, и не удалось сторонникам Украины и РФ, а также условным нейтралам, принимавшим участие в мероприятии? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Саммит G20. Фото: из открытых источников

Делийская декларация не является международным поражением Украины

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак считает, что причина гибких, смягченных формулировок G20 по поводу войны против Украины, заключается в конкуренции за позицию стран Глобального Юга между коллективным Западом, Китаем и Россией. А также в желании Индии во что бы то ни стало продемонстрировать свой дипломатический потенциал находить компромиссы.

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"Для Индии (которая вернулась к своему доколониальному названию – Бхарат) это вопрос международного престижа и фиксации своей значимой роли, балансировки Китая, налаживания выгодного экономического сотрудничества одновременно с Западом и Россией, – поясняет эксперт. – Поэтому индийская сторона делала всё возможное для приведения точек зрения к единственному знаменателю".

Делийская декларация не является международным поражением Украины, уверен Олег Постернак. Однако, по его мнению, она показала, что коалиция западных государств в целом может идти на тактические компромиссы для удержания в поле зрения влияние на страны Глобального Юга.

увеличивая количество государств, которые постепенно начали разделять более украиноцентрический взгляд на агрессивную войну, которую ведет РФ в Европе", – заключает эксперт. "Проблема в том, что украинская война, по воле обстоятельств, стала раздражающим маркером принадлежности той или иной страны к определенной группе государств. Понятно, что страны Юга не хотели бы полностью публично демонстрировать совпадение своей позиции с интересами Запада. И не желали бы терять экономическое взаимодействие с РФ и Китаем. Поэтому предпочитают занять мироцентрическую повестку дня, которая может быть воспринята в Украине как игру на стороне РФ. Задача украинской дипломатии сейчас – продолжать диалог с незападными странами, удачно начатый на встрече в Саудовской Аравии

Ставка была сделана на усиление торговли с ЕС, Саудовской Аравией, США, что должно создать противовес китайской инициативе "Один пояс-один путь"

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

Похоже, что "Большая семерка" на саммите играла на усиление Индии, которая уже ребрендингируется в Бхарат. И под эту идею пытается поиграть в обновление миссии и места Бхарата в мировой архитектуре безопасности". "Очевидно, что лидерам G20 несколько неудобно было повторять резолюцию с осуждением агрессии России. Ведь она свидетельствовала бы об определенной беспомощности этих самых лидеров перед отсутствующим на саммите Путиным

В частности, отмечает эксперт, ставка была сделана на усиление торговли с ЕС, Саудовской Аравией, США, что должно создать противовес китайской инициативе "Один пояс-один путь".

который, похоже, окончательно замкнулся на собственной территории", – считает Владимир Цыбулько. "И, похоже, ради этого удовлетворились констатацией необходимости полного восстановления территориальной целостности Украины (не уточняя, впрочем, в декларации, что речь именно об Украине). Фактически же, никто, похоже, особо не возражал против дальнейшего вооружения ВСУ – и силового принуждения Путина к миру. Россия на саммите проиграла уже даже из-за отсутствия диктатора

Похоже, Запад пошел на уступки РФ и ее явным и не явным союзникам, смягчив формулировки в итоговой декларации

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно разделяет итоги саммита, равно как принятие итоговой декларации, на две части. Первая – то, что касается вообще глобальной тематики. Вторая – о российско-украинской войне.

Это очень амбициозный проект, в котором может быть задействовано много стран. Прочие обсуждаемые вопросы оказались традиционны: противостояние всевозможным рискам, вызовам глобального характера. Которые, если откровенно, так или иначе пересекаются с российско-украинской войной", – отмечает аналитик. "Если говорит о глобальной тематике, следует выделить такую позицию как стремление США открыть новое соединение (железнодорожное, морское) между Европой и Азией, через Ближний Восток

Нас, естественно, больше интересовали вопросы, связанные именно с противостоянием РФ и Украины.

"Участие страны-агрессора в разных международных саммитах (как этот), ее попытка навязывать всем свое видение, является определенным маркером. Из 83 позиций декларации, которая в этом году была принята в общем варианте, есть пункты, так или иначе касающиеся нашей войны. И, к сожалению, позиция этого саммита тут оказалась слабее, чем предыдущего, прошедшего в Индонезии. Так что я разделяю недовольство нашего МИД по этому поводу. Декларация слишком мягкая, в ней явно просматривается компромисс с РФ, которая в более жесткой реакции, как, вероятно, и Китай, не поддержали бы декларацию. В ней, увы, нет четкого призыва к восстановлению территориальной целостности и суверенитета именно Украины. Нет четкого указания, что агрессор – именно Россия. Да, подчеркивается недопустимость ядерного шантажа и пересмотра международно признанных границ с помощью силы. Но, опять же, нигде не указано, что всё это совершает РФ", – акцентирует Олеся Яхно.

По ее мнению, еще один слабый момент – на этом саммите, в отличие от двух предыдущих, где украинский президент выступал хотя бы по видеосвязи, Зеленскому такой возможности не дали. Зато присутствовали российские представители (делегацию возглавлял министр иностранных дел Лавров), которые несли свою пропаганду, обсуждали нужные себе проекты.

(находящегося, напомню, в розыске – согласно ордеру Международного уголовного суда ). И хоть он уже взял свои слова обратно (мол, арестовывать или не арестовывать Путина – должна решать бразильская система правосудия, а не президент), "звоночек" неприятный", – считает аналитик. "Странно, когда французский президент Макрон говорит об отсутствии уступок россиянам, а потому, мол, не следует говорить о "дипломатической победе" РФ. Как на фоне продолжающейся российской агрессии против Украины можно говорить о каких-то ее победах/не победах на международной арене? При том, что дипломатически сам факт более мягкой декларации, чем следовало, Кремль уже занес себе в актив. А тот же президент Бразилии уже анонсировал, что на следующий саммит глав государств G20, который пройдет в его стране, он ожидает лично Путина

Она констатирует: похоже, Запад пошел на уступки РФ и ее явным и не явным союзникам, смягчив формулировки в итоговой декларации. Правда, это ни на что не влияет. Ни на санкции против России, ни на военную помощь Украине.

"Но осадочек остался, – призналась Олеся Яхно. – Плохо, когда на таких крупнейших саммитах боятся называть вещи своими именами ради того, чтобы Москва и Пекин подписали декларацию. В чем смысл? Лучше бы декларация не была принята в целом, как случилось в прошлом году. Но тогда бы прозвучало, что Россия и Китай не согласны с формулировкой о том, что РФ ведет войну и попирает международное право. И это было бы правильнее. Честнее".

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