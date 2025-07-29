Подготовка к войне с РФ продолжается: какой план разработали в ЕС

Дороги, мосты и железнодорожная инфраструктура Евросоюза непригодна для быстрой переброски танков, войск и военных грузов через континент в случае войны с Россией. Об этом заявил глава транспортного ведомства ЕС Апостолос Цицикостас, сообщает Financial Times.

Дороги в Европе. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что при попытке пересечь восточную границу ЕС танки НАТО застрянут в туннелях, или станут причиной обвалов мостов.

Еврокомиссар поддерживает идею о том, чтобы потратить 17 млрд евро на модернизацию инфраструктуры континента для повышения военной мобильности.

"Мы имеем старые мосты, которые нужно модернизировать. Мы имеем узкие мосты, которые нужно расширить. И мы имеем несуществующие мосты, которые нужно построить", — заявил Цицикостас.

Политик считает, что защищать континент будет невозможно, если европейские армии не смогут быстро перебрасывать войска в пределах ЕС. Он уточнил, что на сегодняшний день переброска военной техники и войск из западной части Европы в восточную "занимает недели, а в некоторых случаях и месяцы".

По данным FT, значительная часть существующей инфраструктуры не была построена с учетом необходимости переброски армий через страны Европы. Грузовики, передвигающиеся по европейским дорогам, обычно весят до 40 тонн, а танк — до 70 тонн.

Сейчас в ЕС разрабатывают стратегию, которая позволит перебрасывать войска "в течение нескольких часов, максимум дней" в случае нападения. Для этого планируется модернизация 500 инфраструктурных объектов вдоль четырех военных коридоров, пролегающих через континент. Проекты держатся в секрете из соображений безопасности.

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