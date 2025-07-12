Генерал назвал год, к которому Британия должна быть готова к войне с Россией

Великобритания должна подготовиться к войне с Россией в течение ближайших пяти лет, построив бункеры и инвестируя в противовоздушную оборону. Такое заявление в интервью "The Telegraph" сделал бывший командующий сухопутными войсками Великобритании генерал Патрик Сандерс.

Военные Британии. Фото: из открытых источников

Генерал заявил, что Великобритании необходимо признать, что война с Путиным к 2030 году – это "реальная возможность".

"Если Россия прекратит военные действия в Украине, то в течение нескольких месяцев у неё появится возможность провести ограниченное нападение на члена НАТО, за поддержку которого мы будем отвечать, и это произойдёт к 2030 году", — заявил он.

Патрик Сандерс подчеркнул, что необходимо строительство бомбоубежищ для гражданского населения и подземных командных центров для военных в рамках подготовки к нападению и привёл Финляндию в качестве примера, который Великобритании стоит рассмотреть.

"У Финляндии есть бомбоубежища на 4,5 миллиона человек. Она может выжить как правительство и как общество под прямыми ракетными и воздушными атаками со стороны России. У нас этого нет", — подчеркнул Сандерс.

Кроме того, он отметил опасность сокращения британской армии. В настоящее время британская армия слишком мала, чтобы выдержать в боях больше, чем несколько первых месяцев интенсивных боевых действий. Поэтому Лондон уже сейчас должен думать, как наращивать численность своего войска.

При этом генерал подчеркнул, что "коалиции желающих" стоило бы уже сейчас направить военных в Украину для тренировки украинской армии. Военные инструкторы Британии уже сейчас должны быть на Западной Украине, активно помогая с подоготовкой1 украинских военных.

На вопрос The Telegraph, какая страна следующая в списке нападений Путина, он ответил Великобритания "близка к тому, чтобы стать врагом номер один", потому что она мобилизовала реакцию международного сообщества в первые дни войны в Украине.

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