Подложить свинью Украине: с каким призывом правительство Орбана обратилось к венграм

Венгерское правительство начало рассылать бюллетени для национальной консультации, в рамках которой граждан страны опрашивают относительно поддержки членства Украины в ЕС. При этом официальный Будапешт прямо призывает соотечественников высказаться против. Об этом говорится в датированном 19 апреля письме информационного центра правительства Венгрии.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

В письме венгерское правительство призывает голосовать против поддержки вступления Украины в ЕС. Свой призыв правительство Орбана обьясняет защитой национальных интересов. Якобы членство Украины в ЕС "нанесет Венгрии огромный ущерб".

"Это будет стоить каждой венгерской семье сотни тысяч форинтов в год, поставит под угрозу пенсии и поддержку фермеров, а также повлечет риски для безопасности и рынка труда", – говорится в письме.

Также в правительстве подчеркивают, что "ускоренное присоединение к Украине в нынешних условиях разрушит венгерскую экономику".

"Мы, венгры, не можем смириться с тем, что такой важный вопрос решается у нас на глазах. В ближайшие недели правительство предоставит подробную информацию по вопросам, связанным с присоединением Украины", – говорится в письме.

Правительство Венгрии заверило, что будет считать результаты голосования обязательными для себя и дальше действовать исходя из того, как выскажутся люди.

В письме граждан Венгрии призывают "принять участие в голосовании" и "принять ответственное решение". Бюллетени для опроса будут доставлены до конца мая.

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