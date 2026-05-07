Новый опрос среди венгров, поддержавших будущего премьер-министра Петера Мадяра на последних выборах, демонстрирует ожидания перемен в стране, но показывает разделение мнений по ключевым геополитическим вопросам. Респонденты выражают противоречивые позиции относительно отношений с ЕС и участия Венгрии в поддержке Украины, а также зависимости государства от российских энергоресурсов.

По данным исследования, 64% опрошенных надеются на улучшение дипломатических отношений с Киевом под руководством нового правительства. В то же время, непосредственная поддержка военных усилий Украины остается ограниченной: только 24% респондентов готовы к финансовой помощи, а 12% поддерживают оказание военной помощи. Это свидетельствует о том, что венгры предпочитают умеренную внешнюю политику, пытаясь избегать прямого участия в конфликте.

Что касается энергетической политики, более половины респондентов (52%) выступают против полного прекращения импорта российских энергоносителей. Это подчеркивает прагматический подход венгерского общества, ценящего стабильность энергоснабжения и национальную безопасность сверх политических деклараций.

"Победа Петера Мадяра была прежде всего голосованием за внутренние реформы, а не за кардинальные изменения во внешней политике. Венгры стремятся к обновлению после многих лет коррупции и изоляции, но в то же время они очертили четкие красные линии по энергетической независимости и безопасности государства. Эти реалии придется учитывать лидерам в Брюсселе", — отметил Павла.

