Прихильники Мадяра пробили дно ставленням до України: розкрито несподівані деталі

Нове опитування серед угорців, які підтримали майбутнього прем'єр-міністра Петера Мадяра на останніх виборах, демонструє очікування змін у країні, але показує поділ думок щодо ключових геополітичних питань. Респонденти висловлюють суперечливі позиції щодо відносин із ЄС та участі Угорщини у підтримці України, а також щодо залежності держави від російських енергоресурсів.

За даними дослідження, 64% опитаних сподіваються на покращення дипломатичних відносин з Києвом під керівництвом нового уряду. Водночас безпосередня підтримка військових зусиль України залишається обмеженою: лише 24% респондентів готові до фінансової допомоги, а 12% підтримують надання військової допомоги. Це свідчить про те, що угорці віддають перевагу поміркованій зовнішній політиці, намагаючись уникати прямої участі у конфлікті.

Що стосується енергетичної політики, понад половина респондентів (52%) виступають проти повного припинення імпорту російських енергоносіїв. Це підкреслює прагматичний підхід угорського суспільства, яке цінує стабільність енергопостачання та національну безпеку понад політичні декларації.

"Перемога Петера Мадяра була передусім голосуванням за внутрішні реформи, а не за кардинальні зміни у зовнішній політиці. Угорці прагнуть оновлення після багатьох років корупції та ізоляції, але водночас вони окреслили чіткі червоні лінії щодо енергетичної незалежності та безпеки держави. Ці реалії доведеться враховувати лідерам у Брюсселі", — зазначив Павло Зерка з Європейської ради з міжнародних відносин, яка замовила дослідження.

