Покушение на Фицо может быть только началом: как этим воспользуется РФ

Политолог Олег Саакян предположил, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо будет далеко не последним терактом в ближайшие месяцы в Европе.

Роберт Фицо

"РФ будет качать все, что качается. Для них это последняя возможность попытаться сломить ситуацию, пока выборы в Штатах не завершились. Ближайшие месяцы самые кризисные с февраля-апреля 2022 года",

– отметил политолог в Фейсбуке.

При этом он добавил, что от нападения на Фицо "бузиновый" флер, таким образом, очевидно, намекая на убийство Бузины.

Кроме того, словацкий журналист-расследователь Саболч Госпожа обратил внимание на то, что задержанный за покушение на убийство Фицо 71-летний Юрай Цинтула может иметь отношение к группировке Slovenskí Branci.

"Ого. Похоже, нападающий премьер-министра Словакии Роберта Фицо, писатель Юрай Цинтула, был связан с пророссийской военизированной группировкой Slovenskí Branci (SB). Их лидера даже готовили бывшие российские спецназовцы", -

отметил в Фейсбуке Госпожа.

Известно, что Slovenskí Branci является незарегистрированной парамилитарной группировкой, действующей в Словакии с 2012 года. Ранее журналисты писали, что эта организация сотрудничала со словацким отделением "Ночных волков", а ее членов даже тренировали бывшие российские спецназовцы.

Вместе с тем, политолог Ярослав Божко считает, что в России непременно будут распространять слухи, что к покушению на Фицо вроде каким-то образом причастна Украина. Возможно, российские пропагандисты будут заявлять, что именно Украина может быть заказчиком покушения на Фиццо.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на Роберта Фицо совершено покушение. Он находится в больнице с ранениями. Украинские эксперты предполагали , что РФ начнет привязывать это преступление к Украине.