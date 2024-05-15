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Покушение на Фицо: стало известно, какую версию вскоре начнут разгонять

После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо российские пропагандисты вскоре «увидят украинский след», считает военный обозреватель Александр Коваленко и добавил, что у премьера были связи в криминальных кругах

сегодня, 18:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо российские пропагандисты еще не заявили об "украинском следе" и этом "выглядит странно", отмечает Александр Коваленко.

Покушение на Фицо: стало известно, какую версию вскоре начнут разгонять

Покушение на Фицо

Эксперт даже сыронизировал, что вскоре должны появиться истории о том, что стрелку готовили коридор на границе Словакии и Украины, и он должен был лично получить от главы ГУР Кирилла Буданова вознаграждение в размере трех миллионов рублей.  

"Как бы там ни было, а если даже эта версия ещё не звучит от кремлёвских рупоров, то это ещё не означает, что к ней обратятся",
- отметил Коваленко и добавил, что сейчас в РФ информационное пространство пока забито другими новостями.

При этом военный обозреватель напомнил, что словацкий премьер занимался не только "карманной политикой". По его информации, чиновник также имел связи с некими криминальными кругами.

"Человечишка во всех отношениях прогнивший, а у таких, в жизни всякое бывает",
— подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было осуществлено покушение. Известно, что оно произошло в городе Гандлова, в 150 км от Братиславы. В этом городе проходило заседание словацкого правительства. Когда премьер-министр Роберт Фицо вышел из Дома культуры к людям, то раздались 3-4 выстрела, после которых политик упал на асфальт, а его окружили охранники. Политик с ранением головы и груди доставлен в больницу. Пока не понятно, в каком состоянии он находится.

Кроме того, как известно, Роберт Фицо является пророссийским политиком. Он выступает против помощи Украины, против ее членства в НАТО, а также поддерживает проведение мирных переговоров со страной-агрессором.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid021t92qnQEkYkFRnLCvQqxvGkD6ufTWpYartJFazYAKwuoYafEHfGvQ5AXZ3Hms6RHl
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