После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо российские пропагандисты еще не заявили об "украинском следе" и этом "выглядит странно", отмечает Александр Коваленко.

Покушение на Фицо

Эксперт даже сыронизировал, что вскоре должны появиться истории о том, что стрелку готовили коридор на границе Словакии и Украины, и он должен был лично получить от главы ГУР Кирилла Буданова вознаграждение в размере трех миллионов рублей.

"Как бы там ни было, а если даже эта версия ещё не звучит от кремлёвских рупоров, то это ещё не означает, что к ней обратятся", - отметил Коваленко и добавил, что сейчас в РФ информационное пространство пока забито другими новостями.

При этом военный обозреватель напомнил, что словацкий премьер занимался не только "карманной политикой". По его информации, чиновник также имел связи с некими криминальными кругами.

"Человечишка во всех отношениях прогнивший, а у таких, в жизни всякое бывает", — подытожил Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было осуществлено покушение. Известно, что оно произошло в городе Гандлова, в 150 км от Братиславы. В этом городе проходило заседание словацкого правительства. Когда премьер-министр Роберт Фицо вышел из Дома культуры к людям, то раздались 3-4 выстрела, после которых политик упал на асфальт, а его окружили охранники. Политик с ранением головы и груди доставлен в больницу. Пока не понятно, в каком состоянии он находится.

Кроме того, как известно, Роберт Фицо является пророссийским политиком. Он выступает против помощи Украины, против ее членства в НАТО, а также поддерживает проведение мирных переговоров со страной-агрессором.



