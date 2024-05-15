Покушение на Фицо: стало известно, какую версию вскоре начнут разгонять

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Ткачик Олеся
После покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо российские пропагандисты еще не заявили об "украинском следе" и этом "выглядит странно", отмечает Александр Коваленко.
Покушение на Фицо
Эксперт даже сыронизировал, что вскоре должны появиться истории о том, что стрелку готовили коридор на границе Словакии и Украины, и он должен был лично получить от главы ГУР Кирилла Буданова вознаграждение в размере трех миллионов рублей.
При этом военный обозреватель напомнил, что словацкий премьер занимался не только "карманной политикой". По его информации, чиновник также имел связи с некими криминальными кругами.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 15 мая на премьера Словакии Роберта Фицо было осуществлено покушение. Известно, что оно произошло в городе Гандлова, в 150 км от Братиславы. В этом городе проходило заседание словацкого правительства. Когда премьер-министр Роберт Фицо вышел из Дома культуры к людям, то раздались 3-4 выстрела, после которых политик упал на асфальт, а его окружили охранники. Политик с ранением головы и груди доставлен в больницу. Пока не понятно, в каком состоянии он находится.
Кроме того, как известно, Роберт Фицо является пророссийским политиком. Он выступает против помощи Украины, против ее членства в НАТО, а также поддерживает проведение мирных переговоров со страной-агрессором.
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