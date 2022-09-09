Полгода и ЕС полностью откажется от российских энергоресурсов: реально ли это – к чему это приведёт

Евросоюз сможет отказаться от российских энергоресурсов уже через 6-7 месяцев. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Реально ли это? Какие потери в таком случае грозят россии (и не только ей)? Что при таком раскладе будет с украинской ГТС? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отказ от российских энергоресурсов. Фото: из открытых источников

Закрытие рынка ЕС для энергоносителей страны-агрессора будет иметь катастрофические последствия для экономики рф

Гендиректор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон акцентирует, что ЕС задекларировал планы по полному отказу от российских энергоносителей. И уверенно продвигается к достижению этой цели.

"Рынок ЕС всегда был основным и наиболее прибыльным для рф. Он приносил до 1 млрд евро ежедневно. Поэтому закрытие этого рынка для энергоносителей страны-агрессора будет иметь катастрофические последствия для экономики рф", – прогнозирует Сергей Макогон.

Украинская ГТС, по его словам, продолжит выполнять свою основную задачу — поставлять газ отечественным потребителям.

"В Украине ежегодно добывается 20 млрд кубометров газа, который необходимо протранспортировать по территории нашей страны, – поясняет Сергей Макогон. – Но нам нужно будет значительно оптимизировать нашу ГТС и вывести из эксплуатации излишние мощности".

Пока полного эмбарго на поставки углеводородов из рф в Европе нет, то и полного отказа от российских энергоносителей через 6-7 месяцев ожидать не приходится.

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе, доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев рассуждает так:

"На мой взгляд, заявление о возможности Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов уже через 6-7 месяцев является чрезмерно оптимистичным. Несмотря на то, что было объявлено о введении нефтяного эмбарго, там есть ряд исключений. Они касаются, по меньшей мере, 10% того нефтяного сырья, которое раньше поставлялось рф в Европу. То есть, от этих десяти процентов европейцы через полгода точно не откажутся".

По природному газу эмбарго введено не было, напоминает эксперт. И вряд ли будет введено.

"Существуют контракты, по которым осуществляется поставка газа в европейские государства (балканские, в первую очередь), например, через Турцию. Никто от данных поставок отказываться не собирается, – поясняет Геннадий Рябцев. – Точно так же невозможно заместить российский природный газ в ряде государств центральной Европы".

Так что, констатирует эксперт, если полного эмбарго на поставки углеводородов из рф в Европе нет (и не будет в ближайшее время), то и полного отказа от российских энергоносителей через 6-7 месяцев ожидать не приходится.

"Что касается украинской ГТС. Уже не раз возникал вопрос, почему Путин до сих пор не перекрыл транзит через Украину? Думаю, это может случиться после начала отопительного сезона, – прогнозирует Геннадий Рябцев. – Скорее всего, до холодов еще транзит будет продолжаться, а потом – не факт. И это приберегается как еще один козырь в энергетической войне, которую россия ведет против Европы. И к такому повороту событий должны быть готовы как в ЕС, так и в Украине, предусмотрев соответствующий план действий на случай полного прекращения транзита".

Если же говорить о долгосрочных последствиях такого решения для ЕС и для Украины, то их можно сравнить с последствиями хирургической операции

Экономист, общественно-политический деятель Александр Гаврутенко считает, что в вопросе отказа ЕС от российских энергоресурсов больше политики, чем экономики.

"Как раньше бы сказали, это политэкономический вопрос – и ответ должен быть как минимум политэкономическим, а на самом деле чисто политическим. Политика определяет правила и порядок любых общественных взаимоотношений, в том числе и торговли, а не на оборот, как некоторые считают. Качественная, продуктивная, в том числе и с экономической точки зрения, политика — есть результатом рациональных, свободных взаимовыгодных решений, общих для всех", – поясняет эксперт.

По его словам, одно из таких принципиальных политических решений, исключающих возможность взаимодействовать под давлением, в условиях шантажа, угроз, с применением насилия – это формула "либо торговля, либо война".

"А так как россия и то, и то воспринимает как войну всех против всех, используя любые возможности для продвижения своих интересов, то давно пора привести эту формулу в действие, – уверен Александр Гаврутенко. – А именно – вычеркнуть рф из всех цивилизованных форм международного взаимодействия. Можно ли это сделать одномоментно при такой огромной и многолетней взаимозависимости экономик, особенно в энергетической сфере? Можно – и нужно было. Но подход был выбран с расчетом на смягчение последствий такого разрыва, что требует переходного этапа, который, судя по всему, подходит к своему завершению. Если же говорить о долгосрочных последствиях такого решения для ЕС и для Украины, то их можно сравнить с последствиями хирургической операции или процедур по удалению раковой опухоли. После короткого периода реабилитации получим здоровый, полноценный, значительно более продуктивный организм".

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