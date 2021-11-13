Половина стран ЕС продолжают пускать украинцев с минимальными противоэпидемическими ограничениями – Кулеба

Министр иностранных дел сообщает в Twitter перечень стран Европы, которые продолжают пускать к себе вакцинированных украинцев, несмотря на ситуацию с коронавирусом.

Не все страны ЕС закрыты для украинцев – иллюстративная фото из сети

9 ноября 2021 г. произошли очередные изменения в правилах въезда ЕС путешественников из "третьих" стран. Украину из "зеленого" списка вычеркнули, так как она не отвечает определенным критериям противоэпидемической безопасности. Изменения правил являются рекомендациями, поэтому каждое правительство отдельно решает, следовать ли им.

Согласно постам Дмитрия Кулебы сформировался список стран ЕС, которые не ужесточили правила пересечения границы:

1) Ирландия;

2) Испания;

3) Греция;

4) Латвия;

5) Словакия;

6) Франция;

7) Швеция;

8) Бельгия;

9) Дания;

10) Нидерланды;

11) Эстония;

12) Хорватия;

13) Чехия;

14) Австрия;

15) Кипр.

Полностью об условиях въезда в перечисленные страны, а также другие страны, можно посмотреть на "Интерактивной карте мира" , созданной консульской службой Украины.

Европейский союз, реагируя на очередную волну пандемии, летом ввел новые правила пересечения границы. Эти правила ограничивают въезд граждан "третьих" стран — то есть за пределами ЕС — имеющих "неважную" цель, например, для туризма. Каждые две недели пересматривался список тех, кого по определенным критериям отнесли к "зеленой" зоне. "Зеленая" зона означала, что ограничения минимальны. Украина попала в этот список 15 июля. 9 ноября она перешла для ЕС в "красную" зону. Аналогичное решение в тот день было принято в отношении Сингапура.

Более подробно о критериях, по которым страну относят к той или иной зоне эпидемической безопасности, можно посмотреть в материале, который ранее публиковало издание "Комментарии".

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