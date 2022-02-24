Польша и Литва выступили за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе. Об этом сообщается на сайте Офиса Президента Украины. В совместной декларации президентов Литвы, Польши и Украины говорится, что главы государств осудили признание Кремлем квазиобразований на временно оккупированных территориях. Отмечено, что РФ сознательно и в одностороннем порядке вышла из минских договоренностей. Поэтому за дальнейшее ухудшение ситуации в безопасности на местах полную ответственность несет Россия.

ЕС (фото из открытых источников)

Гитанас Науседа и Анджей Дуда поддерживают Украину, одобряя усилия нашего государства по разрешению российско-украинского кризиса дипломатическим и мирным путем. “Украина заслуживает нашей мощнейшей поддержки своих европейских и евроатлантических стремлений, что соответствует волеизъявлению и выбору украинского народа. Литва и Польша подтверждают свою поддержку европейской перспективы Украины согласно соответствующим совместным декларациям от 18 марта и 3 мая 2021 года", – говорится в декларации.

Также президенты подчеркнули, что Украина заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС. Литовская Республика и Республика Польша будут поддерживать нашу страну в достижении этой цели. Гитанас Науседа и Анджей Дуда призвали международное сообщество к решительным и дальновидным шагам в ответ на агрессию РФ. Отметим, что предоставление статуса кандидата в ЕС приближает Украину к непосредственному вступлению. Процесс евроинтеграции предусматривает четыре этапа: подписание Соглашения об ассоциации, включение в программу расширения ЕС, подачу заявки на вступление, получение статуса кандидата в члены ЕС и вступление. Следует отметить, что подписанное Соглашение в 2014 году не обещает членства в ЕС вообще, однако получение статуса кандидата наоборот. Также президенты выступают за скорейшее введение мощного пакета санкций против РФ, включая меры, направленные на “Северный поток – 2. Польша и Литва призывают Кремль к деэскалации и отводу ее вооруженных сил.

Напомним, глава Соединенных Штатов Джо Байден озвучил введение санкций в отношении нового российского газопровода – "Северного потока-2" в европейские страны в обход нашей страны. Чтобы его построить, потратили 11 млрд долларов, но газопровод так и не работает

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!