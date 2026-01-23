Польша напугана последними действиями США: озвучено тревожное заявление

Отношения между Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки сейчас переживают серьезный кризис, однако их сохранение и поддержка остаются чрезвычайно важными, хотя сделать это сегодня гораздо сложнее, чем раньше. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в комментарии RMF24.

Фото: из открытых источников

Он подчеркнул, что использование принуждения в отношениях с трансатлантическими партнерами неэффективно и не должно определять политику. "Принуждение – не лучший метод в отношениях с США", – отметил Туск, подчеркнув, что Европейский Союз был создан так, чтобы политика базировалась на сотрудничестве и взаимопонимании, а не на давлении.

По словам премьера, США остаются абсолютно ключевым партнером для Польши в вопросах безопасности. В то же время, он выразил обеспокоенность по поводу ситуации вокруг Украины, отметив, что на международных форумах, в частности в Давосе, ожидали конкретных решений для поддержки Киева, но вопрос Украины был отодвинут на второй план, что является негативным сигналом для региональной безопасности.

Как известно, в ночь на 23 января состоялось неформальное заседание Европейского совета, посвященное трансатлантическим отношениям. Лидеры ЕС приняли общие выводы, в которых отмечается важность партнерства с США, в частности в сфере безопасности Арктического региона. Особый акцент сделан на сотрудничестве в рамках НАТО, обеспечивающего стабильность и защиту стратегических интересов обеих сторон.

Туск подчеркнул, что перед Европой и США стоят серьезные задачи, а укрепление партнерства и поддержка взаимной безопасности остаются приоритетами. Он отметил, что трансатлантическая солидарность, хоть и усложненная современными вызовами, является основой стабильности и гарантией безопасности для всего региона.

Как уже писали "Комментарии", сейчас количество стран-членов НАТО, выступающих против вступления Украины в Альянс, является наименьшим за всю историю отношений Украины с Североатлантическим альянсом. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила глава Миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.