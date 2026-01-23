Польща налякана останніми діями США: озвучено тривожну заяву

Відносини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки нині переживають серйозну кризу, проте їхнє збереження та підтримка залишаються надзвичайно важливими, хоча зробити це сьогодні значно складніше, ніж раніше. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі для RMF24.

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що використання примусу у стосунках з трансатлантичними партнерами не є ефективним і не повинно визначати політику. "Примус – не найкращий метод у відносинах із США", – зазначив Туск, підкресливши, що Європейський Союз був створений так, щоб політика базувалася на співпраці та взаєморозумінні, а не на тиску.

За словами прем’єра, Сполучені Штати залишаються абсолютно ключовим партнером для Польщі у питаннях безпеки. Водночас, він висловив занепокоєння щодо ситуації навколо України, зазначивши, що на міжнародних форумах, зокрема в Давосі, очікували конкретних рішень для підтримки Києва, але питання України було відсунуте на другий план, що є негативним сигналом для регіональної безпеки.

Як відомо, у ніч на 23 січня відбулося неформальне засідання Європейської ради, присвячене трансатлантичним відносинам. Лідери ЄС ухвалили спільні висновки, в яких наголошується на важливості партнерства з США, зокрема у сфері безпеки Арктичного регіону. Особливий акцент зроблено на співпраці в рамках НАТО, яка забезпечує стабільність і захист стратегічних інтересів обох сторін.

Туск підкреслив, що перед Європою та США стоять серйозні завдання, а зміцнення партнерства та підтримка взаємної безпеки залишаються пріоритетами. Він зазначив, що трансатлантична солідарність, хоча й ускладнена сучасними викликами, є основою стабільності та гарантією безпеки для всього регіону.

