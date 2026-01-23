logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ ЄС Польща налякана останніми діями США: озвучено тривожну заяву
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща налякана останніми діями США: озвучено тривожну заяву

Туск вважає, що США відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки Польщі

23 січня 2026, 10:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

 Відносини між Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки нині переживають серйозну кризу, проте їхнє збереження та підтримка залишаються надзвичайно важливими, хоча зробити це сьогодні значно складніше, ніж раніше. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у коментарі для RMF24.

Польща налякана останніми діями США: озвучено тривожну заяву

Фото: з відкритих джерел

Він наголосив, що використання примусу у стосунках з трансатлантичними партнерами не є ефективним і не повинно визначати політику. "Примус – не найкращий метод у відносинах із США", – зазначив Туск, підкресливши, що Європейський Союз був створений так, щоб політика базувалася на співпраці та взаєморозумінні, а не на тиску.

За словами прем’єра, Сполучені Штати залишаються абсолютно ключовим партнером для Польщі у питаннях безпеки. Водночас, він висловив занепокоєння щодо ситуації навколо України, зазначивши, що на міжнародних форумах, зокрема в Давосі, очікували конкретних рішень для підтримки Києва, але питання України було відсунуте на другий план, що є негативним сигналом для регіональної безпеки.

Як відомо, у ніч на 23 січня відбулося неформальне засідання Європейської ради, присвячене трансатлантичним відносинам. Лідери ЄС ухвалили спільні висновки, в яких наголошується на важливості партнерства з США, зокрема у сфері безпеки Арктичного регіону. Особливий акцент зроблено на співпраці в рамках НАТО, яка забезпечує стабільність і захист стратегічних інтересів обох сторін. 

Туск підкреслив, що перед Європою та США стоять серйозні завдання, а зміцнення партнерства та підтримка взаємної безпеки залишаються пріоритетами. Він зазначив, що трансатлантична солідарність, хоча й ускладнена сучасними викликами, є основою стабільності та гарантією безпеки для всього регіону.

Як вже писали "Коментарі", наразі кількість країн-членів НАТО, які виступають проти вступу України до Альянсу, є найменшою за всю історію відносин України з Північноатлантичним альянсом. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук.

 

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини