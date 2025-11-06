logo

Польша озвучила Словакии интересную идею для наказания РФ: Братислава шокировала ответом
Польша озвучила Словакии интересную идею для наказания РФ: Братислава шокировала ответом

Польша готова поставлять в Словакию американский газ через интерконнектор между их системами, предлагая его как альтернативу российскому топливу.

6 ноября 2025, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польша планирует поставлять американский газ в Словакию, создавая реальную альтернативу российским энергоресурсам. Об этом во время совместной пресс-конференции в Братиславе сообщили президенты обеих стран — Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.

Польша озвучила Словакии интересную идею для наказания РФ: Братислава шокировала ответом

Фото: из открытых источников

Президент Словакии отметил, что страна находится под значительным давлением, чтобы поскорее отказаться от российского газа. Он обсуждал этот вопрос не только с польским коллегой, но и с президентом США Дональдом Трампом. Пеллегрини подчеркнул, что технически Словакия пока имеет серьезные ограничения, и быстрый отказ от российского газа в краткосрочной перспективе практически невозможен.

"Поэтому я с большой радостью принимаю предложение Польши и действия польского правительства, которые открывают путь к альтернативной поставке газа через интерконнектор между нашими системами", — подчеркнул Пеллегрини.

Он добавил, что важным фактором является доступная цена газа и разумные тарифы на транзит. По его словам, это открывает возможность диверсифицировать энергоснабжение и эффективно использовать инфраструктуру, созданную совместно с Польшей.

Кароль Навроцкий со своей стороны отметил, что Польша вскоре станет региональным хабом для поставки сжиженного газа (LNG) из США. Он напомнил о существующем LNG-терминале в Свиноуйце и о планах завершить строительство плавучего терминала в Балтийском море. Благодаря существующему интерконнектору между Польшей и Словакией страны Центральной и Восточной Европы получат возможность значительно снизить зависимость от российского газа.

Как уже писали "Комментарии", Пентагон официально дал согласие Белому дому на передачу Украине высокоточного крылатого оружия Tomahawk, и теперь окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом.



