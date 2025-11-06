logo_ukra

Головна Новини Світ ЄС Польща озвучила Словаччині цікаву ідею для покарання РФ: Братислава шокувала відповіддю
commentss НОВИНИ Всі новини

Польща озвучила Словаччині цікаву ідею для покарання РФ: Братислава шокувала відповіддю

Польща готова постачати Словаччині американський газ через інтерконектор між їхніми системами, пропонуючи його як альтернативу російському паливу.

6 листопада 2025, 11:35
Автор:
avatar

Клименко Елена

Польща планує постачати американський газ до Словаччини, створюючи реальну альтернативу російським енергоресурсам. Про це під час спільної пресконференції у Братиславі повідомили президенти обох країн — Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький.

Польща озвучила Словаччині цікаву ідею для покарання РФ: Братислава шокувала відповіддю

Фото: з відкритих джерел

Президент Словаччини зазначив, що країна перебуває під значним тиском, щоб якомога швидше відмовитися від російського газу. Він обговорював це питання не лише з польським колегою, але й із президентом США Дональдом Трампом. Пеллегріні наголосив, що технічно Словаччина наразі має серйозні обмеження, і швидка відмова від російського газу в короткостроковій перспективі практично неможлива.

"Тому я з великою радістю приймаю пропозицію Польщі та дії польського уряду, які відкривають шлях до альтернативного постачання газу через інтерконектор між нашими системами", — підкреслив Пеллегріні. 

Він додав, що важливим фактором є доступна ціна газу та розумні тарифи на транзит. За його словами, це відкриває можливість диверсифікувати енергопостачання та ефективно використовувати інфраструктуру, створену спільно з Польщею.

Кароль Навроцький, зі свого боку, зазначив, що Польща незабаром стане регіональним хабом для постачання скрапленого газу (LNG) зі США. Він нагадав про існуючий LNG-термінал у Свіноуйсцє та про плани завершити будівництво плавучого термінала в Балтійському морі. Завдяки наявному інтерконектору між Польщею та Словаччиною країни Центральної та Східної Європи отримають можливість значно зменшити залежність від російського газу.

Як вже писали "Коментарі", Пентагон офіційно дав згоду Білому дому на передачу Україні високоточної крилатої зброї Tomahawk, і тепер остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.  



