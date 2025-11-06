Польща озвучила Словаччині цікаву ідею для покарання РФ: Братислава шокувала відповіддю

Польща планує постачати американський газ до Словаччини, створюючи реальну альтернативу російським енергоресурсам. Про це під час спільної пресконференції у Братиславі повідомили президенти обох країн — Петер Пеллегріні та Кароль Навроцький.

Фото: з відкритих джерел

Президент Словаччини зазначив, що країна перебуває під значним тиском, щоб якомога швидше відмовитися від російського газу. Він обговорював це питання не лише з польським колегою, але й із президентом США Дональдом Трампом. Пеллегріні наголосив, що технічно Словаччина наразі має серйозні обмеження, і швидка відмова від російського газу в короткостроковій перспективі практично неможлива.

"Тому я з великою радістю приймаю пропозицію Польщі та дії польського уряду, які відкривають шлях до альтернативного постачання газу через інтерконектор між нашими системами", — підкреслив Пеллегріні.

Він додав, що важливим фактором є доступна ціна газу та розумні тарифи на транзит. За його словами, це відкриває можливість диверсифікувати енергопостачання та ефективно використовувати інфраструктуру, створену спільно з Польщею.

Кароль Навроцький, зі свого боку, зазначив, що Польща незабаром стане регіональним хабом для постачання скрапленого газу (LNG) зі США. Він нагадав про існуючий LNG-термінал у Свіноуйсцє та про плани завершити будівництво плавучого термінала в Балтійському морі. Завдяки наявному інтерконектору між Польщею та Словаччиною країни Центральної та Східної Європи отримають можливість значно зменшити залежність від російського газу.

