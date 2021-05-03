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Польша поддержала вступление Украины в ЕС и НАТО

Президент Польши Анджей Дуда поддержал будущее членство Украины в НАТО

сегодня, 19:27
Автор:

Ольга Чародий

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский подписали совместную декларацию относительно европейской перспективы для Украины, то есть принадлежности к ЕС. Об этом заявил президент Дуда, которого цитирует "Европейская правда".

Польша поддержала вступление Украины в ЕС и НАТО

Анджей Дуда (фото из открытых источников)

"Польша продолжает поддерживать Украину в этом вопросе", — сказал Дуда.

Раньше Зеленский говорил, что декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС подписали уже "несколько стран". Официально известно только, что такую  декларацию подписал президент Литвы Гитанас Науседа.

В то же время Дуда поддержал будущее членство Украины в НАТО. Соответствующее дорожную карту должны рассмотреть во время саммита Североатлантического альянса в июне в Брюсселе.

Напомним, народные депутаты от правящей партии "Слуга народа" обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом провести меры по защите государства на фоне угрозы войны с Россией. Исходя из заявления членов фракции, на фоне военной угрозы со стороны России необходимо провести мероприятия, которые помогут противостоять агрессии. Отмечается, что в последнее время высказывания российских чиновников и СМИ в адрес Украины превратились в настоящий язык ненависти, а в Москве открыто декларируют намерение уничтожить украинское государство.  Яременко отметил, что необходимо активизировать подготовку страны к агрессии со стороны России. Он предложил провести заседание Верховной Рады при участии президента, Кабмина и руководителей спецслужб, чтобы обсудить все необходимые меры для укрепления обороноспособности нашей страны. Более подробно читайте в нашем материале. 



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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/05/3/7122821/
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