Польша упростила правила для заробитчан: что изменится в 2022-м

В конце 2021 года власти Польши изменили трудовое законодательство, чем упростили украинским трудовым мигрантам пребывание, а также трудоустройство на территории страны. В связи с тем, что много украинских граждан уезжают работать в европейские страны, в первую очередь страдает сама Украина. Однако, по словам экспертов, в 2022 году количество мигрантов не будет расти. Об этом пишет издание OBOZREVATEL.

Польша упростила правила для заробитчан - фото из открытых источнников

Профильный портал grc отмечает, что раньше работодатели в Польше испытывали риски во время трудоустройства украинских граждан на короткий срок, поскольку в дальнейшем им приходилось обновлять разрешение на работу и пребывание в стране. Однако изменения в польском законодательстве открывают больше возможностей не только для работодателей, но и для иностранных сотрудников.

Многие эксперты имеют общий прогноз касаемо трудовой миграции в наступившем году, отмечая, что она останется на уровне 2021 года. Предпосылки для значительного ее роста или снижения пока что отсутствуют.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, если Россия не начнет массированную агрессию в отношении Украины, то количество заробитчан, как и мигрантов, не изменится по сравнению с прошлым годом. Эксперт отмечает, что в нашей стране уже сформирована прослойка населения, которая вовлечена в трудовую миграцию. В процентном соотношении это 13-16. Большая часть украинских граждан, по утверждению специалиста, не собирается покидать страну.

В издании отмечают, что многие работодатели в Польше заинтересованы в неофициальном трудоустроенных работниках. Это позволяет им платить работникам меньше, чем минимальную зарплату, нарушая права сотрудников и не платя налоги в госбюджет. Помимо этого, если нелегальные работники травмируются, заболевают, то по большому счету остаются ни с чем.

Нередко заробитчане становятся жертвами афер со стороны недобросовестных работодателей. Случаи, когда нелегальный работников оставляют без зарплаты — довольно распространенная практика.

Ранее "Комментарии" писали, что Польша вступила в пятую волну пандемии: ожидается около 60 тысяч случаев в день.

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