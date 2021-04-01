Правительство Польши разрабатывает документ в сфере иммиграционной политики, в который будут входить инструменты, облегчающие трудоустройство иностранцев. Об этом заявил глава Министерства развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин, передает РБК-Украина, ссылаясь на RMF24.

Польша упростит трудоустройство украинцев - фото из открытых источников

"Если мы хотим как можно скорее вернуться на путь динамичного экономического развития, нам, несомненно, понадобится больше сотрудников", — сказал министр.

Он также отметил, что в рамках "Нового курса" будет разработан налоговый механизм, позволяющий стимулировать людей, достигших пенсионного возраста, продолжать работать.

Напомним, что в 2020 году трудовые мигранты перечислили в Украину 12,1 млрд долл. США. Это на 1,7% больше, чем в 2019 году (11,9 млрд долл. США).

Согласно данным НБУ, в разрезе стран наибольший объем денежных переводов было перечислен из стран Европейского Союза (7,8 млрд долл. США, или 64% от их общего объема). В частности, из Польши поступило 3,2 млрд долл. США (26,6% от общего объема), из Чехии — 0,8 млрд долл. США (6,9% от общего объема), из Германии — 0,5 млрд долл. США (4,2% от общего объема). Из стран СНГ украинские трудовые мигранты перевели 1,2 млрд долл. США (10% от общего объема), в том числе из РФ — 1,1 млрд долл. США (8,8% от общего объема).

Ранее портал "Комментарии" писал, что власти Польши изменят правила въезда в связи с ситуацией с коронавирусом в мире и стране. Следовательно, иностранцы, которые будут въезжать в страну из Шенгенской зоны, должны предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.









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