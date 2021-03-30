Польша меняет правила въезда в страну: новые условия

Власти Польши изменят правила въезда в страну в связи с ситуацией с коронавирусом в мире и стране. Об этом сообщило Посольство Украины в Польше на своей Facebook-странице.

Правила въезда в Польшу: опубликовано изменения. Фото: infoglobe.cz

Следовательно, иностранцы, которые будут въезжать в страну из Шенгенской зоны, должны предоставить на границе отрицательный результат теста на COVID-19 сделан не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы. Чтобы вас беспроблемно впустили в страну, нужно сдать ПЦР или антиген-тест.

Но иностранцы из стран, которые не входят в Шенгенскую зону, будут сразу отправляться на карантин. Есть у них отрицательный результат теста или нет — не имеет значения.

Тем не менее, иностранцы могут избежать изоляции, если сделают тест по приезду в Польшу за собственные средства.

Кроме того, люди, которые пересекают границу пешком, на индивидуальном или пассажирском транспорте также должны показать отрицательный тест на COVID-19 или сделать анализ уже на границе. При отсутствии теста эти люди будут отправляться на карантин.

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