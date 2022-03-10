Польша выступила за введение новых санкций против России

Президент Польши Анджей Дуда выступил за введение новых санкций против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает Wydarzenia.

Анджей Дуда - фото из открытых источников





По словам польского президента, введенные ранее ограничения работают, но их недостаточно.





"Санкции работают, их нужно вводить еще, чтобы ослабить Россию. Нет сомнения, вместе с США и другими союзниками по НАТО и со всем свободным и честным миром мы стоим на стороне Украины. Мы сделаем все, чтобы защитить Украину", — отметил Дуда.





Напомним, Россия всячески старается втянуть в войну против Украины своих союзников по ОДКБ (Договор о коллективной безопасности, куда на данный момент входят РФ, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан; бывшие члены – Азербайджан, Грузия, Узбекистан). С территории Беларуси на нас уже летят ракеты и российские самолеты, но сама белорусская армия пока не вторгалась в Украину. Как события могут развиваться дальше? Удастся ли Путину найти союзников? Кого он еще может бросить на замещение российского "пушечного мяса"? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. Даже страны, входящие в ОДКБ, не готовы предоставить военную помощь России Эксперт Украинского института политики Владислав Дзивидзинский подчеркивает, что 20 лет путинской эпохи ознаменовались тем, что Путин, и сама Россия при нем стали центром сборки СССР 2.0.





"В современном мире практически невозможно оставаться нейтральным государством. И Россия создала вокруг себя анклав государств, которые, по разным критериям, в том числе по построению экономики в постсоветском духе, по авторитарности режимов, были ей близки. Так находились точки соприкосновения и выстраивались личные связи. Но на сегодняшний момент РФ во многих своих проявлениях – это камень, который за счет огромной площади идет на дно медленно, но уверенно. Найти союзников в такой ситуации крайне сложно. Скорее могут найтись те, кто попытается воспользоваться ситуацией с выгодой для себя. Как, к примеру, Китай. Лишь он может в тотальных условиях обеспечить РФ некую стабильность. Естественно, за определенные преференции при покупке, к примеру, российских энергоносителей, – отмечает эксперт. – Все же остальные страны, даже входящие в ОДКБ, вынуждены будут выбирать между нейтралитетом и тем, чтобы повторить судьбу терпящей крах российской экономики (санкции легко можно расширить и на них – показателен пример Беларуси). Уверен, что лидеры и граждане этих стран вряд ли этого хотят".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!