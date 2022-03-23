Польский вопрос: решится ли Путин совершить нападение на другие страны

Рубрики
МЕНЮ
Козлова Альбіна
Пропагандисты Кремля неоднократно говорили о том, что их власти намерены атаковать и другие страны Европы: Польшу и Прибалтику. Сейчас эксперты оценивают ситуацию в стране, которая помогает на всех "фронтах" украинскому народу и прогнозируют, что ждет путинский режим.
Фото иллюстративное / Pixabay
Политолог Петр Олещук написал, что есть информация о том, что 40 российских дипломатов будут высланы из Польши после того, как звучали угрозы со стороны агрессора по поводу нападения на польскую территорию.
Украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко подчеркнул, что в настоящее время Россия находится на том же уровне, что и гитлеровская Германия в конце 1930-х годов.
Политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечает, что у Кремля не получится напасть на страны НАТО, потому что его так называемая "вторая армия мира" сразу же получит жесткий отпор.
Как сообщал портал, эксперты объяснили, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости