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Польский вопрос: решится ли Путин совершить нападение на другие страны

Эксперты высказались по поводу вероятности открытой российской агрессии против Польши

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Пропагандисты Кремля неоднократно говорили о том, что их власти намерены атаковать и другие страны Европы: Польшу и Прибалтику. Сейчас эксперты оценивают ситуацию в стране, которая помогает на всех "фронтах" украинскому народу и прогнозируют, что ждет путинский режим.

Польский вопрос: решится ли Путин совершить нападение на другие страны

Фото иллюстративное / Pixabay

Политолог Петр Олещук написал, что есть информация о том, что 40 российских дипломатов будут высланы из Польши после того, как звучали угрозы со стороны агрессора по поводу нападения на польскую территорию.

Украинский политолог и соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко подчеркнул, что в настоящее время Россия находится на том же уровне, что и гитлеровская Германия в конце 1930-х годов.

"Путин вывел Россию на тот же уровень, что и Гитлер в Германию в свое время. Россия свободно оперирует понятиями применения ядерного оружия... Они реально готовы сдохнуть со всем миром за Путина. Вот поэтому это Третья мировая война", — написал эксперт.

Политический эксперт Алексей Голобуцкий отмечает, что у Кремля не получится напасть на страны НАТО, потому что его так называемая "вторая армия мира" сразу же получит жесткий отпор.

"Попытка запугать Дуду войной — абсолютно безумная, учитывая неоднократные и все более жесткие заявления и Столтенберга, и лидеров всех стран НАТО о масштабном отпоре при первой же попытке Кремля нанести удар непосредственно по территории НАТО. Но если Россия сойдет с ума до стадии нападения на НАТО, даже "немножко, скраешку" — на нее немедленно будет направлено все оружие (уже мобилизованное, подготовленное, транспортированное ближе, переведенное в режим моментальной готовности), в которое вкладывались сотни миллиардов долларов последние десятилетия", — объясняет он.

Как сообщал портал, эксперты объяснили, почему не все компании уходят с российского рынка и как санкции влияют на экономику агрессора.


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Источник: https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/5229987963689559/ https://www.facebook.com/aleksej.golobuckij/posts/5156295671100295 / https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5535432583151401&id=100000541433652
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